Frankrig rundt i dannebrogstrikoten

Michael Mørkøv der bor i Rødovre, er med i feltet, når Tour de France skydes i gang på lørdag. Det bliver endda iført dannebrogskrikoten, som bevis på, at Michael Mørkøv er dansk mester. Et mesterskab der blev sikret i overlegen stil i den forgangne weekend. Foto: Christian Valsted/Arkiv

Rødovreborgeren Michael Mørkøv er med i Tour de France som starter på lørdag. Som nykåret Danmarksmester bliver Mørkøv første dansker i 8 år til at køre Frankrig tyndt iført Dannebrogstrikoten.

Af Brian Poulsen

Dannebrog kommer til at pryde Michael Mørkøv når Rødovreborgeren sammen med resten af tour-feltet, træder de første pedaltråd på lørdag, hvor Tour de France indledes.

Mørkøv glæder sig enormt til tour’en som han ikke kørte de forrige to år. Sidste år kørte han både Giro’en og Vuelta’en og selvom de begge er såkaldte ”Grand Tours” kan de ikke helt sammenlignes med Tour de France.

”Touren er uden sammenligning det største løb på cykelkalenderen Det er med tiden blevet der man finder størst prestige, grundet den massive mediedækning og presset fra hold og sponsore,” udtaler Mørkøv til Rødovre Lokal Nyt.

Småt med sejre men rigeligt med jubel

Michael Mørkøv kører for det mest vindende cykelhold de sidste par år, Deceuninck Quick-Step, og mange af sejrene kan tilskrives Michael Mørkøv. Ikke som vinder, men som sidstemanden der leverer holdets sprintere så tæt på målstregen som muligt. Leveringen sker med omkring 60 km/t! Selvom det er småt med sejre til Michael, er glæden for sejre til holdet også i meget høj kurs hos Mørkøv.

” Det er en fantastisk følelse at køre først over stregen, det er en følelse jeg kan savne. Men jeg har med årene lært at nyde holdets sejre, som var det mine egne. Idag er jeg tæt på lige så lykkelig for en holdsejr en som havde jeg vundet selv.

Hader ikke bjergene

Folk der ser Tour de France, kender de klassiske billeder fra de helt store bjergetaper. Sprintere sidder bag feltet. Og lider. I kampen mod tidsgrænsen. Michael Mørkøv er en hurtig herrer og de fleste af hans sejre er kommet i form af en massespurt. Mørkøv hører dog ikke til de tungeste og bjergene skræmmer ham faktisk ikke.

”Faktisk kan jeg gode lide at “klatre” jeg elsker rytmen og den udholdende del ved bjergetaperne, desværre ligger det fra naturens side ikke så godt til mig, så jeg skal virkeligt slide for at komme igennem den slags etaper,” uddyber Michael Mørkøv.

Forbrænder omkring 5000 kalorier

Touren er ikke for tøsedrenge og på en hård etape forbrænder Michael Mørkøv omkring 5000 kalier. Til sammenligning forbrænder man omkring 4000 kalorier ved at løbe et marathon.

” Jeg taber gerne et enkelt kilo eller 1,5 under en grand tour, men i den sidste halvdel af løbet tager jeg så væske på, pga. den store belastning kroppen arbejder under. Så det reele vægttab ses først en uges tid efter Touren,” slutter Michael Mørkøv.