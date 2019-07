Flypassagerers rettigheder ved forsinket fly

SPONSORERET INDHOLD Som flypassager kan du have ret til kompensation, hvis dit fly af en eller anden årsag er blevet forsinket. Længden på forsinkelsen bliver bedømt ud fra, hvor meget senere end forventet du ankommer til din endelige destination.

Det har samtidig også betydning, hvor langt din flyvning er. For, at du kan kræve kompensation, skal du være:

Over 3 timer forsinket på en flyvning på 0-3500 km eller

Over 4 timer forsinket på en flyvning på over 3500 km eller til EU

Hvis det eksempelvis er dårligt vejr eller strejker, som ligger til grund for forsinkelsen, kan du kun i nogle tilfælde opnå kompensation (forsinket fly erstatning). Disse tilfælde er kaldt ekstraordinære omstændigheder og her udløser en flyforsinkelse normalt ikke erstatning.

Er dit krav kompensationsberretiget, kan du få op til 4.500 kr. i kompensation pr. passager.

De er hos flypenge.dk altid klar til at videreføre din sag, da deres mission er at hjælpe dig med at få dine penge tilbage for sin forsinket, aflyste eller overbooket flyrejse.

Hotel, forplejning og transport

Ved en forsinkelsestid på mindst 2 timer, har du også ret til:

Gratis måltid og forfriskninger

Gratis telefonopkald eller e-mail

Ved en forsinkelse på mindst 5 timer, har du derudover også ret til:

Gratis overnatning, hvis nødvendigt

Transport til- og fra lufthavnen

Klagefrister

Hvis du har været forsinket eller aflyst på en flyrejse inden for de sidste 3 år, har du muligvis ret til kompensation fra flyselskabet. Det vil altså sige, at du ifølge danske regler for forældelsesfrist for økonomiske krav kan kræve kompensation for en hændelse, der er sket for 3 år siden.

Om du bor inden for EU’s grænser eller ej, har ikke betydning for, om du kan opnå kompensation fra flyselskabet. Du skal blot have været på en flyrejse inden for de sidste 3 år, som berettiger dig til flykompensation.