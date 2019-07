En god hjemmeside kan hjælpe dig med at sælge et produkt

SPONSORERET INDHOLD Står du med et godt produkt, men har du problemer med at øge dit salg? Måske formår du ikke at henvende dig til potentielle kunder på effektiv vis.

Af SPONSORERET INDHOLD

Som følge af den teknologiske udvikling er det blevet vigtigere end nogensinde før at være tilstede på internettet, fordi store del af verdens handler foregår gennem computer, telefon eller tablet. En af de måder du kan forsøge at sælge en godt produkt, er ved hjælp af en hjemmeside der opfylder kriterierne for, hvordan man bedst appellerer til kunderne. I denne artikel kan du finde tre tip til, hvordan du skaber en god hjemmeside.

Vær tilgængelig på så mange sprog som muligt

Et godt produkt bør være tilgængeligt i så mange lande som muligt. De største virksomheder i verden er derfor at finde i alle verdens lande, hvorfor deres hjemmesider også tilbyder oversættelser til mange forskellige sprog. Den dag i dag er det vigtigt at være bevidst om, at multikulturel kommunikation kan være med til at øge det potentielle mersalg. Som minimum bør en hjemmeside være tilgængelig på nationalsproget samt andre sprog, som mange mennesker forstår – eksempelvis engelsk. Ønsker du derudover at henvende dig til personer, der snakker andre sprog, kan du med fordel få hjælp til oversættelser fra firmaer, der tilbyder denne service. Her kan du for eksempel bestille juridiske oversættelser, der er kendetegnet ved at være mere komplekse end en standard oversættelse. Mange translations firmaer tilbyder dog også oversættelser til alt lige fra skarpe overskrifter til beskrivelser af et eventuelt produkt og så videre.

En simpel hjemmeside er guld værd

Måske har du brug for sponsorater og bannerreklamer på din hjemmeside, således at din virksomheds økonomi bedre kan løbe rundt. Du bør dog være påpasselig med at gøre din hjemmeside for ustruktureret og svær at finde rundt i. En vigtig hovedregel er, at det handler om at adskille sig positivt fra konkurrenterne. Derfor er en god hjemmeside struktureret og simpel at finde rundt i. Sæt dig derfor ind i brugernes sted. Hvad vil du finde, og kan du nemt navigere dig frem til det? Mange hjemmesider har eksempelvis et søgefelt, hvor du nemt kan finde lige nøjagtigt det, du leder efter. Sørg derfor for, at din hjemmeside har et simpelt og stilrent udtryk, der på samme tid giver brugerne mulighed for nemt at finde frem til det produkt, de søger.

Kontaktoplysninger og mulighed for hurtig interaktion

Der er ikke noget værre end en hjemmeside, der ikke indeholder kontaktoplysninger på virksomheden. Det er derfor vigtigt, at din hjemmeside har et sted, hvor det er muligt at finde frem til din virksomheds e-mail, telefonnummer, adresse og åbningstider. Det er vigtigt, at kunderne har mulighed for at kontakte dig for eventuelle spørgsmål eller utilfredshed. Hvis ikke din hjemmeside tilbyder ovenstående, kan det være, at kunden går videre til en anden virksomhed, der er lettere at komme i kontakt med. Desuden kan en sjov og effektiv sidenote på hjemmesiden være et lille stykke tekst, hvor dit firmas eller din egen historie opridses. På den måde skabes der et mere personligt forhold mellem dig og kunden.