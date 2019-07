Dømt for at opbevare 800 gram kokain

En 47-årig mand skal fem år i fængsel for narko og våben i Rødovre. Der var tale om en tilståelsessag og manden modtog dommen. Foto: Arkiv Foto: Arkiv

politi En 47-årig mand skal fem år i fængsel for at have opbevaret 800 gram kokain to forskellige steder i Rødovre. På et af stederne fandt politiet også våben og et større kontantbeløb.

Af Christian Valsted