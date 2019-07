Dansk-svensk stjerneinvasion

Frederik Andersen er det største danske navn i NHL. Til dagligt er han målmand for det canadiske NHL-hold Toronto Maple Leafs. Og ham kan du se i Rødovre Centrum Arena den 9. august til Hockey Stars. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Stjernerne kommer Når Hockey Stars afvikles i Rødovre Centrum Arena den 9. august bliver det med ishockeystjerner fra Danmark og Sverige.

Af Peter Fugl Jensen

Det bliver sjovt, underholdende og serveret af nogle af Nordeuropas bedste ishockeyspillere som NHL-stjernerne Frederik Andersen fra Toronto Maple Leafs, de to malmø-drenge André Burakovski og Rasmus Andersson, der til dagligt spiller for henholdsvis Washington Capitals og Calgary Flames samt stifter af Hockey Stars, Rødovres egen Lars Eller, der spiller for Washington Capitals.

Endnu en RSIK’er og NHL-stjerne dukker op til den store aften og det er Mikkel Bødker, der spiller for Ottawa Senators. Han og Lars spillede sammen i både RSIK og Frölunda som ungdomsspillere og blev draftet til NHL med et års mellemrum. Den 9. august trækker de atter rødovreblusen over hovedet, da de begge spiller for Rødovre Mighty Bulls.

Til Hockey Stars kampene spilles der 3 mod 3 i hvert skift og det kan blive hockey på ekstremt højt niveau, hvis de to tidligere holdkammerater kommer på is i samme kæde. Et ønskescenarie for enhver rødovrefan.

Danske landsholdsspillere

Rødovre Mighty Bulls modstandere til det store show bliver Herning Blue Fox med Frederik Andersen og Malmö Redhawks, der stiller op med seks danskere på holdet og fire af dem erfarne landsholdsspillere, mens de tre er rødovredrenge.

De seks danskere er de tre backs og rødovredrenge Malte Setkov, Matias Lassen, back og rødovre-

dreng Jesper Jensen Aabo, center og frederikshavner Jesper Jensen og wing og frederikshavner Nicolai samt den rutinerede landsholdsforward Frederik Storm, der oprindelig er fra Gentofte.

Alle danske spillere for Malmø Redhawks har spillet kampe for det danske A-landshold.

”Der kommer ishockey-

spillere fra højeste hylde og jeg lover det bliver sjovt,” siger Lars Eller, der afslutter med:

”Husk, at alle indtægter går ubeskåret til dansk ishockeyungdom og især RSIK. Så ud over man får en god ishockeydag i Rødovre Centrum Arena, så støtter man fremtiden for dansk ishockey.”

TV3 viser ’live’ fra Hockey Stars.