Bro droppede broerne

Festivaler og spillesteder står i kø for at for den charmerende 23-årige rødovreborger ud og synge de veldrejede pophits Foto: Arkiv

musik Mens mange danskere nyder sommeren med ferie og fødderne i vand, har den lokale popmusiker Kevin Andreasen, der går under kunstnernavnet ’Bro’, anderledes travlt.

Af Christian Valsted

Festivaler og spillesteder står i kø for at få den charmerende 23-årige rødovreborger ud og synge de veldrejede pophits og i søndags måtte den unge hitmager således flyves frem og tilbage med helikopter for at nå tre spillejobs på samme aften. Det skriver dr.dk.

Først spillede Bro på Vig Festival, hvorefter han blev fløjet til Grenaa Beach Party og senere til et show i Ørbæk på Fyn.

”Det er den travleste sommer, jeg nogensinde har haft,” sagde Kevin Andreasen til DRs udsendte til Vig Festival, inden han altså satte sig ind i en helikopter for at nå næste spillejob.