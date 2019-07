Borgersundhed og butiksdød i Islev

Der er sket meget med Islev Torv siden dette billede blev taget for nogle år siden, men hvordan står det egentlig til med sundheden? Det vil kommunen nu undersøge. Foto: Arkiv

Sundhed Rødovres nye sundhedsforsøg i Islev, der skal forlænge borgernes liv, bruges nu som springbræt til en diskussion om butiksdød. Det er Ulla Spangtoft, der har flere år på bagen som aktiv politiker og medlem af både SeniorRåd og Røde Kors, der undrer sig over tiltaget i Rødovres oversete bydel.

Af André Bentsen

Der var flere, som bemærkede nyheden i Lokal Nyt om Rødovre Kommunes nye satsning med at gøre Islev til Rødovres sunde forbillede. En slags forsøgslaboratorium om man vil, hvor man helt bogstaveligt vil tage pulsen på borgerne.

En af dem, der ikke helt forstår, hvordan kommunen med den ene hånd kan vælge den slags initiativer, som jo er positive, men med den anden vælge Islev, er Ulla Spangtoft. I hele lokalavisens levetid har den tidligere kommunalpolitiker og medlem af SeniorRådet haft en finger på pulsen – især når det kommer til den ældre generation og til bydelen Islev.

“Vi er mange, der er aktive, men vores aktiviteter foregår ikke i Islev, der sker intet i Islev. Kommunalbestyrelsen begik en stor fejl, da de gav biler adgang til at køre gennem torvet og oprettede parkeringspladser på torvet, som bilerne

blæser på og holder, hvor det passer dem,” skriver Ulla Spangtoft i et indlæg til avisen.

“Jeg går med rollator og bliver klar over, at bilerne tager intet hensyn, det er mig, der må holde tilbage, hvis jeg ikke ønsker at blive påkørt, cyklisterne er ikke spor bedre. Det betød også at bilerne istedet for at stoppe op på torvet kørte lige igennem torvet og hen til Fakta. Dagligbrugsen konkurerede med Faktas priser, det gik ud over de andre små forretninger på torvet, så deres salg gik ned af bakke. Daglibrugsen kunne ikke klare konkurencen med Faktas priser og måtte lukke. Det beyder nu, at torvet er dødt,” tilføjer Ulla Spangtoft, der har boet i Islev i 60 år.

Hun efterlyser, at politikerne ser mere realistisk på alle de store planer for bydelen og bare sørger for, at gøre noget for Islev Torv og sørge for et indkøbssted og et mødested.

Der sker en masse

Formand for Teknik- og Miløudvalget, Jan Kongebro (S) understreger, at udviklingen i Islev har stor bevågenhed.

”Det er vigtig, for kommunalbestyrelsen og Rødovre Kommune, at vi hele tiden har fokus på sundhed og trivsel men, at det skulle have noget at gøre med, at biler må køre på torvet og der er etableret parkeringspladser, det har jeg svært ved at se,” skriver han i et svar i Rødovre Lokal Nyt.

”Jeg synes, vi har gjort rigtig meget for Islev og specielt torvet og ID Linien. Det er op til dig og de andre borgere i Islev, at skabe aktiviteterne og det ved jeg der er rigtig mange gode kræfter der arbejder på,” fortsætter Jan Kongebro, der opfordrer læserne og foreningslivet til at deltage i den workshop som afholdes i efteråret og som skal være med til at skabe bedre sundhed og trivsel i Rødovre. Ikke mindst Islev.