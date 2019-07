Beskyt din kat mod lopper og flåter

SPONSORERET INDHOLD Loppen er et plagsomt insekt. Det er nok det insekt, der giver de danske katte de største gener. De lever godt i kattenes pels og er svære at få øje på. Men både kattene og deres ejere er ikke i tvivl, når lopperne er kommet til hjemmet. Når man har stiftet bekendtskab med dem og deres kløende bid, ønsker man kun at få dem væk.

En anden plage her i sommerhalvåret er skovflåten. Dens bid klør ikke, men kan til gengæld bringe farlige sygdomme med sig. Her kan du læse, hvordan du kan komme af med de irriterende insekter uden brug af giftige kemikalier.

Lopper

Loppen er et forhadt insekt. Tidligere fandtes der også menneskelopper her i Danmark, men dem er vi da heldigvis sluppet af med. Nu er det kattelopperne, der huserer i de danske hjem. Lopperne giver kattene kløe og sommetider eksem og er til stor plage for kattene. Kattelopperne kan også bide mennesker og give en kløe, der minder om myggestik og kan være meget generende. Heldigvis kan kattelopperne ikke leve på mennesker.

Den smarte loppe

Loppen er et smart insekt. Den forpupper sig, når den er i larvestadiet og ligger og venter på, at det miljø, den skal udklækkes i, bliver optimalt for den. Det skal helst være fugtigt og varmt og, sommeren er derfor højsæson. Det vil sige, at når din kat er blevet behandlet for lopper og, du lige tror, at nu er plagen væk, så kan du risikere, at der udklækkes andre lopper kort efter, som så er klar til at gå til angreb på din stakkels kat og dig. Loppepupperne kan ligge i kattens kurv eller lignende steder og bare vente på det tidspunkt, hvor fugtigheden og temperaturen er helt rigtig.

Flåten

Der findes mange forskellige typer af flåter. Den vi kender bedst er skovflåten. En flåt er ikke et insekt, men en type blodmide, der lever af dyr og menneskers blod. Flåten, der effektivt kan bide sig fast i huden, suger blod og vokser i takt med hvor meget den suger. En voksen hanflåt er inden den suger blod omkring 2 mm lang og, hunnen er dobbelt så stor. Hunflåten kan, når den har suget blod, blive i omegnen af 1,5 cm.

Flåten levet i naturen

Skovflåten lever især i lav vegetation så som kratskov og højt græs. Den findes i tre stadier, hvor den i hvert stadie skal have blod for at transformere sig. Den sidder tålmodigt for enden af for eksempel et græsstrå og venter på, at der kommer et bytte forbi. Går man ture langs dyrestier vil der ofte være mange flåter, da rådyr og andre større pattedyr er deres naturlige bytte. I nogle områder er udekatte dog ofte udsatte og et let bytte, da de bevæger sig gennem krat og højt græs.

Naturlige loppe- og flåtmidler

Der findes mange midler, der kan hjælpe dig med at slippe af med lopperne og flåterne. Nogle af dem er dog ret usunde for både kattene og miljøet, da de er fyldt med gift og kemikalier. Men du kan også få nogle loppe- og flåtmidler uden kemiske stoffer. Her kan blandt andet nævnes: