At cykle er som at tage sko på

I forbindelse med Heerup Museums udstilling ”Heerup - Sommer, cykler og symboler” sætter vi i disse uger fokus på personer, der har et særligt forhold til cyklen. En af dem er formanden for Cyklistforbundet Klaus Bondam, der på billedet står med sin jernhest i indre by. Foto: Red.

op på cyklen Der var mange, der kaldte ham tosset, da han gav plads til cyklerne på Københavns mest trafikerede bro, men for Klaus Bondam var det lige så naturligt, som dengang han smed støttehjulene første gang. "Det gjorde ondt i starten, men var det hele værd," siger direktøren for Cyklistforbundet

Af André Bentsen

Som mange andre er Klaus Bondam vokset op på landet, hvor der var langt til skolen, svømmehallen og alle de andre gode ting, som er værd at køre efter.

Derfor er det at cykle idag også så naturligt for ham, som at tage sko på.

“Ja nu, hvor jeg bor i Odsherred, vil jeg jo meget hellere cykle end at gå i bare tæer,” griner manden, der næsten har en cykel til hver dag.

I hvert fald én til hver anledning tilføjer han og remser seks forskellige slags cykler op.

Det er efterhånden ved at være mere end et årti siden, han satte sig op i sadlen for at gøre København til en mere cykelvenlig by og som det mest naturlige i verden kommenterer han igen og igen på alle de mange familier, der cykler forbi os, som vi står der i starten af Droning Louises Bro i hjertet af hovedstaden.

“Den der relation du har med dine børn, når du cykler sammen med dem, frem for at have dem spændt fast på bagsædet af en bil. Den er for mig noget helt særligt,” siger han og begynder at gætte alderen på de mange små børn, der cykler ved siden af deres forældre på dét der engang var en livsfarlig rute i myldretiden.

Idag er cykelstierne dobbelt så brede som alle andre steder og bilerne må vige pladsen for de tohjulede jernheste og offentlige busser.

“Men det krævede nogle drøje sværdhug at nå hertil,” husker Klaus Bondam.

Hans egen cykelhistorie startede med et styrt

“Da jeg var barn, fandtes løbecyklen ikke. Jeg havde en cykel med støttehjul, og husker tydeligt den dag, jeg skulle smide støttehjulene. Jeg skulle bare lige trille ned af en bakke og lære at bremse. Jeg har været omkring fem år gammel. Jeg husker det som en kæmpe bakke, selvom det var en lille svag bakke i et sommhuerhuskvarter,” fortæller Klaus, der selvfølgelig slap styret, tog hænderne op foran øjnene og styrtede direkte ind i en lygtepæl.

I dag går det lidt bedre, men lektien har han taget med sig.

“Man skal have hænderne på styret og være opmærksom på, hvor man bevæger sig hen.”

Der er noget frihed i at cykle. Både som personlig aktivitet, men også i arbejdslivet.

“Det giver frihed til bevægelse at kunne cykle. Jeg kan godt køre bil i dag, men her i byen giver cyklen mig en frihed, der overskygger alt. Jeg kan godt mærke, at jeg er 55 år gammel, men cyklen giver mig et glimt af barndom, når jeg sætter mig op på den. Det er en simpel konstruktion, men den giver mig og alle andre muligheden for selv at styre noget,” filosoferer Klaus Bondam, der rager et halvt hoved højere end de fleste andre på broen.

“Jeg har altid været ham, der blev valgt til sidst til fodbold, som barn og er ret stor af statur, men til gengæld kunne jeg cykle 10 kilometer uden problemer. Cyklen har altid givet mig en lethed og det gør den stadigvæk her, hvor jeg er kommet op i alderen og kan mærke, hvis jeg eksempelvis går langt. Cyklen giver mig hurtighed og adræthed,” siger han og fortsætter hurtigere end Bjarne Riis ville kunne nå at skifte gear:

“Den tilfredsstiller min nysgerrighed. Jeg har kørekort ligesom mange andre, men jeg føler ikke jeg skal være lige så opmærksom, som når jeg kører bil. Selvfølgelig skal man være opmærksom, men man ser stadig sine omgivelser på en anden måde.”

Og måske lige netop dér; i måden vi erobrer vores omgivelser på, skal grunden til den store cykelkærlighed findes.

Ja, faktisk skal Klaus lige til at skære det ud i pap for os, men bliver afbrudt af lysten til at kommentere endnu en far, der kommer cyklende med én datter i et barnesæde og en anden ved siden af på sin egen cykel.

“Hvor gammel tror du, hun er,” spørger han retorisk og indrømmer, at han ikke længere kigger så meget på den cykeltæller Københavns Kommune har sat op for at dokumentere, hvor mange der egentlig cykler hen over broen.

“Jeg kigger mere på de forældre, der cykler med deres børn. Hvis vi har skabt en gade, hvor forældre har mod på at cykle med deres børn, så har vi virkelig gjort noget modigt og rigtigt. Derfor er det her også et ikonisk sted for mig. Det er en meget omfattende politisk og fysisk indgriben på en gade, der har givet nogle store forandringer. Antallet af cykler er eksploderet og busserne kommer hurtigere igennem,” siger Bondam, der som direktør i Cyklistforbundet ikke er bange for at spå om fremtiden.

“Noget af det næste vi skal have set på, er hvordan vi får bundet forstæderne bedre sammen med de store arbejdspladser. Der er steder, hvor der er behov for cykelbroer eller tuneller, der kan give et bedre flow. Også for at få den øvrige trafik til at glide bedre.”

Det nytter ikke rigtig noget at stille spørgsmålstegn ved de mange millioner den slags drømme koster.

“Jeg kunne remse 117 tal op, men istedet får du ét,” siger han.

“Investeringer i cykler betaler sig. I 2014 regnede Vejdirektoraret ud, at for hver kilometer vi skifter bil ud med cykel, sparer vi samfundet for 7 kroner i folkesundhed. Den er ikke meget længere for mig,” siger han og slår ud med armene mod køen af cyklister, der holder for rødt.

“Tænk, hvis de mennesker der var her, skulle ind i en bil. Tænk på, hvad de ville fylde og forurene.”

Noget af de næste, der eksploderer endnu mere, bliver elcyklen og den kommercielle brug af eksempelvis ladcykler.

“Kokke, bedemænd, låsesmede og udbringning. Alting giver mening og er billigere og sundere,” siger han ivrigt.

Klaus Bondam kan stadig finde ud af lappe en cykel, men sidst gik det ikke helt så godt, som han havde håbet.

Til gengæld fejler hukommelsen og analyseevnen ingenting, da vi spørger, hvad hans bedste cykelminde er.

“Mine bedste cykelminder er, når jeg ser ting på en anden måde på min cykel i udlandet. Man er inde i byens organisme på en anden måde. I gamle dage gik man altid ned i undergrunden i London, og brugte tiden på at stå under jorden i stedet for at indtage byen på cykel. Dét tænker jeg på, og så tænker jeg på, at de ting vi har gjort i Rødovre og København for cyklisterne, dem kan andre også gøre, hvis de bare har mod til det.”