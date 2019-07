Ældre kvinder jog tricktyv på flugt

Du skal altid være sikker på, at den person, fra en myndighed, du snakker med, også er den, han udgiver sig for at være.

Tricktyv Sommeren har gjort tricktyvene vilde i varmen. I Rødovre jog to ældre naboer tyven på flugt.

Af André Bentsen

Du skal ikke tro på alt, du hører. Heller ikke selvom det angiveligt er din bankrådgiver, der siger det.

Tricktyvene bliver om sommeren nemlig frækkere og frækkere og forleden var det tæt på at gå ud over Karen Hansen fra Rødovre. Hun måtte have hjælp fra veninden og naboen, Kimie Bønding, da hun blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra Nordea. Han forklarede, at hendes konto var blevet hacket, og han derfor lige måtte komme forbi og hjælpe hende. Kort tid efter bankede på hendes dør.

Til den regionale Tv-kanal fortæller Karen Hansen, at hun hverken ejer computer eller smartphone, så den falske bankpraktikant spurgte om en fuldmagt til hendes bankkonto.

Ringede til politiet

Dét fik den nervøse kvinde til at tilkalde sin nabo, der med sine 84 år er ét år ældre end Karen.

“Jeg sagde, at det ville hun ikke, og at vi ville tage i Nordeas bank i Hvidovre og tale med dem. Og så gik han,” fortæller naboen Kimie Bønding til TV 2 Lorry.

Københavns Vestegns Politi tager sagen meget alvorligt.

“Det, at man går ud og angiver sig for at være fra en eller anden myndighed og forsøger at snyde ældre mennesker til at udlevere oplysninger, tager vi meget alvorligt,” siger Charlotte Skovby, vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi til TV 2 Lorry.

Politiet anbefaler, at du aldrig nogensinde udleverer dine personlige oplysninger til fremmede, og at du altid ringer til det sted, hvor personer, der udgiver sig fra at komme fra myndighederne, siger de kommer fra, hvis du er det mindste i tvivl.