Vild klovne-rekord

Med hjælp fra samarbejdspartnere samlede Sjøbeck Øl og Vand imponerende 125.000 kroner ind til Danske Hospitalsklovne sidste fredag. På billedet ses indehaver Johnny Sjøbeck, til venstre, sammen med en af hospitalsklovnene til arrangementet på Korsdalsvej den 7. juni. Foto: Brian Poulsen

indsamling Sidste års rekord blevet slået eftertrykkeligt, da Sjøbeck Øl og Vand samlede penge ind i den gode sags tjeneste.

Af Christian Valsted

125.000 kroner. Så mange penge er nu på vej til Danske Hospitalsklovne efter et vellykket indsamlings-

arrangement hos den lokale øl-grossist Sjøbeck Øl og Vand på Korsdalsvej.

Én gang om året inviterer Sjøbeck Øl og Vand samarbejdspartnere, kunder og venner af huset til ’backstage’ fest, hvor de disker op med mad og lidt godt til ganen. I år stod den på helstegt pattegris og mens gæsterne kastede sig over gris og kolde fadøl, blev der blandt andet solgt lodder til lotteri med flotte præmier.

Overskuddet går hvert år ubeskåret til Danske Hospitalsklovne og med 125.000 kroner blev sidste års rekord på 90.000 slået med hele 35.000 kroner.

”Det startede efter vores sølvbryllup, da vi havde en masse vin, vi gerne ville bruge til noget godt. Siden har det udviklet sig til den her fest, hvor vi inviterer kunder og venner med ind i baghaven og samler en masse penge ind til klovnene, der ikke, som så mange andre gode sager, er på finansloven eller har store støtteorganisationer bag sig. ”

“Det er en festlig dag med en god mening og et godt resultat,” siger Johnny Sjøbeck, der stiftede det selvstændige øldepot i 2001 sammen med sin kone Annette Sjøbeck.