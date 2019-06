Vigtig udesejr på Fyn

Jonas Hemmingshøj, nummer 14, scorede to mål i udesejren over Dalum. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta vandt for anden kamp i streg og har ikke tabt i fem kampe, samtidig var det holdets første sejr på udebane siden oktober måned, hvilket så godt som sikkert sikrede Avarta forbliven i 2. division. Kampen en Dalum blev et målrigt opgør, der gav debut til en af Avartas U19 spillere.

Af Mike Hjulmand

Avarta var uden profiler som Christian Offenberg og kaptajn Jacob Albrechtsen endda på udebane, hvor Avarta ikke har prøvet at vinde siden oktober måned.

Det hele så en anelse svært ud på forhånd grundet den dårlige udebanestatistik og fraværet af to markante profiler og det blev kun værre efter kun tolv minutters spil, da Philip Stoustrup bragte det fynske hjemmehold Dalum foran, men så bed Avarta fra sig.

Hele tre mål på stribe scoret af Thomas Westh Hansens tropper og så var kampen tæt på afgjort.

”Det er fantastisk med denne sejr. Vi spiller godt og står god på banent. Vi lukker tre mål ind, det ved jeg, men jeg har kun ros til overs. Vi sætter en u19 spiller ind og han spiller 90 minutter fejlfrit i dag. Vi skulle have lukket kampen tidligere, men det er et ungt hold i dag og vi er uden anføreren og viceanføreren. Jeg er meget, meget stolt og imponeret over holdet i dag,” lyder det fra en yderst tilfreds cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Forspringet vokser

Med dagens resultater er hullet ned til stregen vokset til otte point og der resterer kun tre kampe og de kampe, for Avartas vedkommende, er alle tre mod hold, der ligger under stregen, så det ligner en ny sæson i landets 2. division for Boldklubben Avarta.

”Det ser godt ud, men nu tager vi de sidste tre kampen, en af gangen. For hvis vi tror, vi skal ud og spille smarte mod Marienlyst, så går det galt. Vi skal forsætte, hvor vi slap i dag,” siger Westh Hansen.

Debutant fra start

Nicklas Busk Andreasen fra klubbens U19hold fik i dag sin debut i 2. division og han fik såmænd også alle 90 minutter, en imponerende debut.

”Han spiller modent, klogt, og skiller sig fornuftigt af med bolden, Man kan ikke se udefra, at det er hans første kamp i 2. division,” fortæller en imponeret cheftræner.