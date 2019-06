Vigtig kamp er flyttet

fodbold Orients 1. herresenior har flyttet deres kamp mod Hareskov IF, så den spilles lørdag klokken 13.30, hvilket er samme tid, som LSF og Bytoften mødes i sidste spillerunde. Et af de tre hold, Orient, Bytoften og LSF har alle muligheden for at kunne rykke op, så det bliver spændende på Rødovre Stadion på lørdag.

Af Peter Fugl Jensen