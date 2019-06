Vi er mestrene

Sofie Vindberg Nielsen får overrakt prisen som Årets Idrætstalent. Foto: Brian Poulsen

Idrætspriser På et år har der været 130 udøvere fra foreninger i Rødovre på et podie til et officielt mesterskab og de blev hyldet på behørig vis i Viftens flotte rammer på solskinsrig torsdag aften.

Af Peter Fugl Jensen

”Vi er i dag 130 mestre,” startede toastmaster Kim Hallberg en flot aften, som fik de mange spændte børn og unge til at klappe for første gang, men det var absolut ikke sidste klapsalve på en mesterskabsaften.

”For det er en stor aften, når mestre skal hædres,” konstaterede Hallberg så rigtigt.

Kim Hallberg var toastmaster.

Første på talerstolen var formand for kultur- og fritidsudvalget, Lene Due (A), som blandt andet sagde:

”I har jeg jo leveret nogle rigtig flotte resultater, men jeg må give en tak til jeres trænere og holdledere, for uden deres indsats ville vi ikke have så flot foreningsliv i Rødovre og ikke ville ikke kunne vinde så mange medaljer.”

Og medaljer har der været mange af, helt præcist 61 fordelt på:

1 x EM-sølv

4 x NM-guld

3 x NM-sølv

30 x DM-guld

13 DM-sølv

6 x DM-bronze

Fire regions- og landsmesterskaber.

”Hvor er det godt gået, men der bliver også trænet hårdt og målrettet i Rødovres foreninger,” sagde Due, der pointerer, det stadig skal være sjovt at dyrke sin sport og det skal bæres på fællesskabet, for sådan skal det være, når man går til idræt i Rødovre.

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Lene Due (A)

Årets priser

Der var stor jubel blandt de 130 deltagere, da de nominerede blev nævnt.

Lene Due overrakte priserne, som Sofie Vindberg Nielsen som Årets Idrætstalent – læs interviewet med Sofie her…, mens Årets Unge Idrætsleder blev Gustav Thomsen, hvilket udløste et kæmpe jubelbrøl blandt de mange ROG’ere, som fyldte godt op i Viften.

Vi har et interview med Gustav i løbet af fredagen.

Formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, var næste på talerstolen. Han pointerede, at han havde fået besked på, at talen skulle være kort. Det var den og samtidig sjov – i hvert fald for os voksne.

Han gav også en stor tak til dem, der havde var årsag til, at børnene var der denne aften.

”En stor tak til forældrene, som gør en stor indsats, så I kan gå til sport,” sagde FIR-manden så rigtigt og uddelte efterfølgende en tak til kommunen, som stiller gode faciliteterne til rådighed.

Herefter blev alle mestrene på skift hyldet på scenen, hvor kommunen gav dem en fin gave med et håndklæde og en powerbank.

Mestrene

Følgende foreninger i Rødovre har mestre i børne- og ungdomsafdelingen:

Bowlingklubben Center

Rødovre Tennisklub

RSIK kunstskøjteafdeling (de var til skole OL i Århus)

ROG

Islev Taekwondo Klub

Rødovre Statsskoles Volleyball Klub

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

Efter hyldesten virkede det som om, at mestrene, deres trænere og forældre havde klappet nok, for da aftenens underholdning af tryllekunstneren Mr. Mox blev introduceret var bifaldet yderst pauvert.

Mr. Mox med sin Brøndby-papegøje Louis inden den stak af.

Men Mr. Mox og papegøjen Louis tog revanche og fik hurtigt tryllebundet det unge publikum med nogle herlige indslag og så nåede Louis et aftenens største bifald, da han fløj fra sin tryllekunstner og satte sig på hovedet af en ’sagesløs’ dreng, der netop var kommet tilbage i Viftens sal.

Herefter fik var der byg-selv-burger og diskotek, men det fik de unge atleter lov til i fred og ro uden din lokalavis var med.

Inden prisen blev overrakt satte vi to af de nominerede til prisen Årets Idrætstalent, tennisspilleren Sofie Vindberg Nielsen og ishockeyspilleren Kasper Bunch Larsen, stævne.