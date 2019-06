Tidligt pokalexit

DBUs pokalturnering var ingen succes for kommunens seriehold i dette forår. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Orient, B77 og i går aftes også BK Rødovre - alle tre klubber er ude af herrernes pokalturnering, Sydbank Pokalen, under DBU.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre spillede tirsdag aften i pokalturneringen, hvor de hjemme tog imod Nørrebro United, der spiller i samme serie 2 pulje som Rødovre. Kampen blev igen uden scoringer af Rødovre, der oven i købet brændte et straffespark for anden kamp i træk, da de var bagud 0-1 et kvarter før tid.

Kampen endte 0-2, da Nørrebro United scorede i overtiden, mens Rødovre forcerede for en udligning. Med turneringskampe har Rødovre ikke scoret et mål i 209 minutter.

B77 og Orient er også ude af pokalturneringen, der i næste runde inddrager holdene i Danmarksserien.

B77 tabte til topholdet fra deres række B1973, Herlev, der vandt med 5-2.

Orient var en tur til Hedehusene, hvor Barberen IF blev for stor en mundfuld, da de ragede stubberne af Orient og vandt med 4-1.

Avarta indtræder først i pokalturnering om to runder.