Teaterforening tager over sundet og du kan komme med

Rødovre Teaterforening håber at kunne fylde en hel bus med teatergale borgere, når de til efteråret krydser Øresundsbroen for at opleve 'Skønheden og Udyret' i Malmø Opera. Foto: Christoffer Lomfors

Teater Rødovre Teaterforening har de sidste tre år besøgt Malmø Operaen. Til efteråret gentager de succesen. Der er deadline for tilmelding i overmorgen, søndag den 30. juni.

Af Christian Valsted

Disney-klassikeren ’Skønheden og Udyret’ er på plakaten i Malmø Opera og Musikteater. Søndag den 3. november kører lokale

teaterentusiaster over sundet for at opleve eventyret på nærmeste hold.

Det er tredje år i træk, at Rødovre Teaterforening tager på teaterudflugt til Malmø og Alice Branshøj, der er en del af bestyrelsen i Rødovre Teaterforening, glæder sig til gensynet med Malmøs flotte operahus.

”Deres teatersal er rigtig flot og helt generelt er Malmø Opera kendt for at sætte nogle rigtig gode forestillinger op,” fortæller Alice Branshøj.

”Og ’Skønheden og Udyret’ er en klassiker med mange gode melodier og en historie, som alle kender,” fortsætter Alice Branshøj, der naturligvis

håber, det lykkes at fylde en hel bus til Malmø.

”Det er hyggeligt med en årlig

teater-udflugt, hvor der er mad i pausen og hvor man også bliver rystet lidt sammen,” siger hun.

Prisen for en billet, der dækker bustur, teaterbillet og mad i pausen, er 885 kroner.

Der er tilmeldingsfrist den 30. juni og tilmelding kan ske på mail;

alicebranshøj@gmail.com