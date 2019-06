Styrker hjælp til unge ledige

Rødovre vil hjælpe flere unge i uddannelse eller job. Foto: Arkiv

indsats Bedre vejledning skal hjælpe flere unge til job eller uddannelse.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune styrker vejledningen for unge, som ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse eller et job efter grundskolen. En indsats, som tidligere blev varetaget af UU-Vestegnen, der er blevet opløst.

I Rødovre betyder det, at man kan foretage en ny og styrket indsats om vejledning til unge under 25 år om uddannelse og beskæftigelse.

”Vi styrker vejledningen for den gruppe af unge, som har brug for hjælp til at blive rustet til at tage en uddannelse eller et job. Fremover bliver indsatsen i højere grad målrettet den enkelte unge, som får én kontaktperson i kommunen og bliver fulgt tæt,” siger formanden for Beskæftigelsesudvalget Annie Arnoldsen Petersen (S).

Mere dialog – også med forældre

Den nye indsats bygger på dialog med de unge og deres forældre. Det har været et stort ønske, at den unge har én fast kontaktperson i kommunen.

Vejledningstilbuddet til de unge i grundskolen bliver samlet på Ungecenter2610, som i forvejen blandt andet rummer ungdomsskolen og 10. klasse-skolen. Det bliver koordineret tæt med ungevejledningen i jobcentret på Egegårdsvej.

Den forbedrede vejledning til unge træder i kraft fra den 1. august.