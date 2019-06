Startskuddet til Letbanen er givet

Seks borgmestre og regionrådsformanden foretog onsdag i sidste uge første spadestik på Hovedstadens Letbanes nye kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Fra venstre ses Henrik Rasmussen (Vallensbæk), Steen Christiansen (Albertslund), Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden), John Engelhardt (Glostrup), Trine Græse (Gladsaxe), Thomas Gyldal Petersen (Herlev) og Rødovres egen borgmester Erik Nielsen. Foto: Hovedstadens Letbane/Ditte Valente

Letbane I sidste uge blev første spadestik taget til Hovedstadens Letbanes nye kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Arbejdet i Rødovre forventes at gå i gang efter sommerferien.

Af Christian Valsted

Der har været talt om Letbanen i årevis. I Rødovre har byens politikere besluttet, at Rødovres kommende letbanestation ’Rødovre Nord’ skal placeres i krydset mellem Slotsherrensvej og Nordre Ringvej. Hvis alt kører på ’skinner’, kommer Letbanen til at står færdig i 2025.

I sidste uge blev det første spadestik taget til Hovedstadens Letbanes nye kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Med spadestikket markerede parterne bag projektet, at byggeriet af den kommende letbane for alvor går i gang.

”Efter mange års arbejde på tværs af kommuner og regionen går vi nu endelig ind i en fase, hvor arbejdet med den kommende letbane bliver mere synlig. Det er både spændende og dejligt, at vi nu er nået så langt med et projekt, som kommer til at hjælpe mennesker i det daglige, lette trængslen og binde hovedstadsområdet bedre sammen,” sagde Trine Græse (S), der er formand for letbanens Borgmesterforum og som er borgmester i Gladsaxe Kommune.

Attraktivt knudepunkt

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det bliver muligt at opføre nye boliger og kontorbygninger samt et i forvejen planlagt lagerhotel tæt på det nye knudepunkt. Den nye station kommer på adressen Slotsherrensvej 400, som i dag ligger øde hen.

”Området, hvor stationen kommer til at ligge, ser mildest talt ikke kønt ud i dag. Så det er fantastisk, at vi får omdannet området og at vi i stedet får et nyt og attraktivt knudepunkt, hvor man kan hoppe på letbanen,” har formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro, tidligere udtalt.

Det første anlægsarbejde på letbanen i selve Rødovre Kommune er planlagt til at starte efter sommeren 2019. Den kommende letbanestation ‘Rødovre Nord’ vil blive placeret i Islev. Foto: Brian Poulsen