Spændende samarbejde for BK Rødovre

Det væltede ind med tøj fra FC Nordsjælland til BK Rødovre, som en del af samarbejdet. Foto: Privat

fodbold Superligaklubben FC Nordsjælland og Boldklubben Rødovre har indgået et samarbejde, der giver trænerne mulighed for at indgå i FCNs trænerkurser.

Af Peter Fugl Jensen