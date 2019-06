Sofie Vindberg Nielsen Årets Idrætstalent

Sofie Vindberg Nielsen med beviserne for sin fornemme hæder, at være Årets Idrætstalent i Rødovre 2019 i selskab med sin personlige træner Marcin Gosieniecki. Foto: Brian Poulsen

idrætspriser Den 16-årige Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennisklub blev kåret til Årets Idrætstalent i Rødovre 2019. Det var foran Kasper Bunch Larsen fra RSIK og ROGs minimix i teamgym.

Af Peter Fugl Jensen

Fakta De nominerede var:

Sofie Vindberg Nielsen

KasperBunchLarsen

ROGsminimixiteamgym

Det blev den 16-årige tennisspiller Sofie Vindberg Nielsen, der blev kåret til Årets Idrætstalent i Rødovre 2019. Hun er et vaskeægte tennistalent og spiller med i toppen af dansk ungdomstennis og har i det forgangne år opnået DM-sølv i både single og damedouble.

Men nu vil hun endnu mere.

“Jeg er selvfølgelig skide glad for denne hæder, som giver mig lyst til at arbejde hårdere. Det er virkelig stort at blive anerkendt på den her måde og styrker min lyst til tennis, selvom det bliver på bekostning af andre ting.”

“Det betyder, jeg skal træne endnu mere end jeg gør i dag, så tennis kommer i første række og jeg skal især forbedre den fysiske del,” siger Sofie, der, som de fleste idrætstalenter, drømme stort.

“Jeg vil gerne rundt i hele verden og spille spille tennis, naturligvis også de helt store turneringer.”

Går efter DM-guld

I nær fremtid venter de danske ungdomsmesterskaber i tennis.

“Jeg er jo med til UM og der regner jeg med at vinde min egen årgang, som er U18,” siger Sofie og tænker endnu større:

“Efter UM er der DM for seniorer, her har lodtrækningen naturligvis betydning, men har jeg nogle gode dage, så kan jeg godt spille op med de bedste og har jeg en rigtig god dag, kan jeg også vinde, så jeg vil gøre alt for at komme langt til senior DM.”

Bliver i Rødovre

I Rødovre Tennisklub har brøndbypigen altid har Marcin Gosieniecki fra klubbens 1. divisionsherrer.

“Marcin er en god træner og vi har et specielt bånd, fordi vi har kendt hinanden i lang tid,” roser hun sin træner, der også er med til at holde Sofie i Rødovre, men der er en væsentlig årsag mere.

“Det er vildt hyggeligt i Rødovre, så jeg vil ikke væk. Jeg har fået tilbud om at spille kampe for andre klubber, men jeg takker nej hver gang. Jeg vil spille for Rødovre,” siger Sofie Vindberg Nielsen.

Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennisklub og Kasper Bunch Larsen fra RSIK var nomineret til Årets Idrætstalent i Rødovre 2019.