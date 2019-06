Smilene er blevet flere i Espelunden

Avartas sportslige team fra både den professionelle del og moderklubben. Bagerst fra venstre er det sportschef Per Thomsen (GE), formand Susanne Thomsen (Avarta) og direktør Johnny Bo Nielsen (GE). Forrest fra venstre er det sportschef Peter Benjaminsen (Avarta), serie 1 træner Thomas Christiansen og U19 træner Marc Brendle. Foto: Red.

Fodbold For moderklubben i Avarta har der været nogle hårde tider at komme igennem. Nu er klubben dog kommet sig og der blæser igen positive vinde i Boldklubben Avarta.

Af Mike Hjulmand

Det har set tungt ud for flere af holdene i Avarta, hvis vi går nogle uger tilbage, men i dag er tingene vendt på hovedet. Klubbens 1. senior overlever i 2. division, 2. senior overlever i serie 1 og klubbens U19, coachet af Marc Brendle og Mike Alrik, er sikret øst 1 til næste sæson, hvilket betyder meget i klubben, for at Avarta kan holde på deres talenter.

”Vi vil skabe et rigtig godt miljø for vores spillere og trænere hernede, så det betyder rigtig meget for os, at vores hold har klaret sig i deres respektive rækker,” fortæller sportschef i moderklubben, Peter Benjaminsen, der bakkes op af Thomas ‘Junior’ Christiansen.

”Det har været sindssygt vigtigt for os at sikre os i serie 1, endda med hjælp fra spillere fra U19, der kommer op til os til næste sæson og nu allerede ved, hvad fodbold på seniorplan er. Fordi, der er bare forskel på ungdomsfodbold og på seniorniveau,” siger cheftræner for 2. senior, Thomas ‘Junior’ Christiansen.

Fra ungdom til 2 division

Et generelt styrket samarbejde mellem moderklubben og Green Entertainment har de fået bygget op i Espelunden og nu ser det ud til at bære frugt.

To af klubbens u19 spillere har i denne sæson fået debut for 2. divisionsholdet, Nicklas Busk Andreasen og Nicolas Frøidt Oberreuter er gået fra kampe i Øst 1 hos Marc Brendle på U19 holdet til at få spilletid for Thomas Wesths tropper i 2. division. At spillerne kommer fra ungdomsafdelingen, er noget, der giver glæde i Espelunden.

”Det er rigtig dejligt for en Avartamand som mig, at vi kan tage spillere fra vores ungdomshold op til divisionsholdet i stedet for, at vi går ud og finder dem i andre klubber,” lyder det fra Sportschef i Green Entertainment, Per Thomsen.

Tanker for fremtiden

Et projekt i støbeskeen for Boldklubben Avarta er fællestræning for klubbens talenter, hvor spillere fra U15 og op til 1. senior skal træne sammen og spillerne den vej igennem også opnår bedre kendskab til hinanden og de bedste spillere matches bedst muligt.

Spændende at følge den kommende tid i Espelunden og om de kan drive det til endnu mere, end det de har opnået.