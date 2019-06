Slagter Lund kommer til byen

Det er her på Nyholms Allé 35, at Slagter Lund fremover skal masse-producere frikadeller, pølser og færdige middagsretter. Foto: Brian Poulsen

erhverv Den velrenommerede slagtervirksomhed ’Slagter Lund’ flytter deres produktionsenhed fra Valby til Rødovre.

Af Christian Valsted

En af landets ældste slagtervirksomheder vender næsen mod Vestegnen. Slagter Lund har fysiske butikker på Frederiksberg, i Torvehallerne samt i Gentofte og til august flytter de også til Rødovre. Det bliver dog ikke med en fysisk butik. Slagtervirksomheder har lejet sig ind i en bygning på Nyholms Allé, der fra august måned skal fungere som produktionsenhed.

”Vi er i gang med at indrettet lokalerne til fødevareproduktion og i alt kommer cirka 10 mand til at tilberede alt lige fra spegepølser og leverpostej til salater og færdige middagsretter,” siger den 39-årige Jan Buhl Lund, der er nuværende chef og 4. generation af Lund-familien.

Jan Buhl Lund kalder selv sin egen forretning for en gammel klassik slagterforretning, der forsøger at holde fanen højt i en tid, hvor branchen er presset.

Skal følge med udviklingen

For det er nemlig sin sag at være slagter i dag. Kunderne efterspørger både et bredt sortiment af convenience-produkter, en høj kvalitet i kødprodukterne – og så skærer mange ned på deres kødforbrug.

”Der er flere slagterforretninger, der lukker end åbner og derfor er vi i langt højere grad nødt til at følge med udviklingen. Vi kan ikke kun stå og skære bøffer og tilberede leverpostej, spegepølser og rullepølser i skiver. Danskerne efterspørger i langt højere grad produkter, som er lige til at spise og derfor vil vi, fra vores nye produktionsenhed i Rødovre, have fokus på netop færdige middagsretter og salater,” siger Jan Buhl Lund.

Ud over de færdige middagsretter, skal der, i det nye storkøkken på Nyholms Allé, blandt andet produceres grillpølser og vendes frikadeller. Rigtig mange frikadeller. Slagter Lund oplyser, at de alene til nemlig.com leverede 150.0000 frikadeller sidste år. Håndvendte vel at mærke.