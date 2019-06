Sådan bliver du bedre til at forfølge dine drømme

SPONSORERET INDHOLD Midt i hverdagens travlhed kan vi danskere ofte ty til at drømme os væk til en bedre tilstedeværelse, men for mange af os bliver det ikke til mere end det. Ikke desto mindre er de vigtige, for drømme er det, der får os i gang og det, der får os til at stå op om morgenen

Men hvad hvis vi blev endnu bedre til rent faktisk at forfølge dem? Derfor får du her et par tips til, hvordan du indretter din hverdag, så du også har plads til at forfølge dine drømme, store som små.

Kig indad

En af kilderne til rent faktisk at kunne forfølge sine drømme er at kigge indad og vurdere, hvilke drømme du går med. Man kan i hverdagen gå med mange spontane ønsker om eksempelvis at få et par nye sko, en ny svigermor eller noget helt tredje.

Men disse spontane ønsker er ikke nødvendigvis roden til at få en ‘lykkelig’ tilstedeværelse. Derfor er det helt afgørende, at du sporer dig ind til, hvilke drømme der rent faktisk kan gøre en forskel for dit liv. Og det kan måske godt gøre en forskel for dig, hvis du får et par nye sko eller endda en ny cykel.

Uanset hvad, så vil du mærke, at det bliver nemmere at forfølge dine drømme, når du har en føling over, hvad de egentlig består af.

Kom ned i gear

I hverdagens travle omgivelser kan det være svært at få tid til at gøre de ting, der rent faktisk gør dig glad. Derfor kan der være god grund til at komme lidt ned i gear, skære alt det overflødige væk og lad det styrende være, hvor dine drømme tager dig hen.

Dette indebærer, at du måske bliver nødt til at delegere nogle af dine daglige pligter videre og gøre livet lidt nemmere. Dette kan være at ansætte en rengøringskone, en barnepige eller måske en hundelufter. Uanset hvad, så skal du sørge for, at dit liv ikke kun består af de ‘sure’ pligter, som gør, at du ikke har tid til alt det, der betyder noget.

At forfølge sine drømme handler altså også om at prioritere, hvilke dele af sit liv som man er villig til at lave om på.

Store drømme, store penge?

Drømme kommer næsten altid med en pris, og de store drømme er aldrig helt billige. Ofte står lånemulighederne i vejen for drømmene, og mange opgiver i processen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Nogle er endda også skeptiske overfor lån, men hvis de er svaret på det, der gør din hverdag mere indholdsrig, hvorfor så lade tvivlen styre dig?

Et forbrugslån kan hjælpe dig med at finansiere eksempelvis en ny bil, hvis det er det, som du går og drømmer om. Og det gode ved disse lån er, at det går hurtigt og gnidningsfrit både hvad angår ansøgningsprocessen, godkendelsesprocessen og udbetalingen.

Der findes et hav af forskellige låneudbydere, eksempelvis Camar, der tilbyder en nem og hurtig proces, når du står og mangler pengene til de drømme, du ønsker at udleve.

Lån uden risiko: forbrugslån og kviklån

Forbrugslånet har eksisteret i mange år sammenlignet med andre online lånemuligheder. Et forbrugslån kan benyttes til forbrug, som navnet antyder. Dog er forbrugslånet et alsidigt lån, idet du kan låne forholdsvist store beløb.

Nogle låneudbydere tilbyder lån helt op til 400.000 kr. Det betyder, at forbrugslånet kan bruges til meget andet end regulært forbrug. Hvis du for eksempel skal finansiere et boligkøb, kan et forbrugslån fungere som et boliglån, ligesom det kan fungere som et billån, hvis du skal købe bil. Hvis du søger et forbrugslån uden sikkerhed, kan du undersøge det online marked nærmere, hvor der findes et hav af forskellige låneudbydere, som for eksempel Camar.

Kendetegnet ved forbrugslånet er, at det er et hurtiglån. Fordelen ved forbrugslånet er således, at alle processerne ved lånet foregår hurtigt og gnidningsfrit: ansøgningsprocessen, godkendelsesprocessen og udbetalingen foregår over en relativt kort periode.

Hvordan ansøger man?

Det er nemt og hurtigt at ansøge om et forbrugslån online, da du ikke skal bruge andet end en computer. Du skal ikke dokumentere din kreditværdighed på samme måde, som du skal i banken. Det betyder, at du ikke skal finde alle oplysninger om din økonomiske situation, da de fleste udbydere af forbrugslån ikke behøver andre oplysninger om din økonomi end dine lønoplysninger.

Dog kan nogle låneudbydere stille hårdere krav om dokumentation af kreditværdighed, hvis der er tale om meget høje lånebeløb. I alle tilfælde skal låneudbyderen aldrig vide, hvad pengene skal bruges til, hvis du optager et forbrugslån. Det er altså også en fordel ved forbrugslånet – det kan bruges til meget alsidige behov.

Hurtig godkendelse og nem udbetaling

Når du har ansøgt om forbrugslånet, går der normalt ikke længe, før du får svar på din ansøgning. Du skal altså ikke igennem en omstændig og omfattende godkendelsesproces. Ofte har de online låneudbydere mulighed for digitalt og objektivt at vurdere din kreditværdighed.

Derfor er der nogle låneudbydere, der giver dig svar på din ansøgning allerede få minutter efter din ansøgning. Hvis din låneansøgning bliver godkendt, og du derpå godkender det lånetilbud, du får tilsendt, går der ikke lang tid, før pengene bliver udbetalt til din konto.

Typisk går der kun et døgn fra godkendelse til udbetaling. Dernæst vil du skulle betale lånet tilbage – dette kan gøres over varierende perioder typisk op til 15 år.

Forbrugslån eller kviklån?

Et kviklån er, som navnet antyder, et hurtiglån ligesom forbrugslånet. Kviklånet er en relativ ny låneform i Danmark, men det har hurtigt vokset sig til et af de mest populære online låntyper.

Et kviklån er teknisk set en form for forbrugslån, da du kan bruge pengene på samme måde som ved forbrugslånet. De største forskelle på forbrugslån og kviklån er lånebeløbet og løbetiden. Lånebeløbet er ofte mere begrænset sammenlignet med andre forbrugslån, og løbetiden går normalt kun op til et år. Kviklån bruges derfor ofte til akutte, kortsigtede behov.

Et kviklån er et lån uden sikkerhed. Det betyder, at et kviklån er et forholdsvist dyrt lån. Når du skal sammenligne lånenes omkostninger, er det vigtigt, at du ikke kun kigger på lånets renteudgifter, da renteudgifterne ikke dækker de samlede omkostninger ved lånet.

Hvis du vil finde det billigste kviklån, skal du sammenligne de årlige omkostninger i procent – ÅOP. ÅOP viser de samlede omkostninger, der er forbundet med lånet, og inkluderer altså også servicegebyrer og alle andre udgifter for lånet.