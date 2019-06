ROG vandt DM-guld i flot kulisse

Igen i år var der stor opbakning til ROG-gymnasterne. Foto: Brian Poulsen / arkiv

teamgym Rødovre og Omegns Gymnastikforening havde fire hold med til DM i TeamGym i Brøndby Hallen og det ene af de fire hold endte med at blive danmarksmester. Opdateres senere med billeder fra årets DM.

Af Mike Hjulmand

For første gang nogensinde havde en klub to hold med i samme kategori, for ROG havde nemlig kvalificeret to hold i klassen Micropiger og det i sig selv er noget af en bedrift.

ROG 1 fik en sølvmedajle og det andet ROG hold fik en fjerdeplads i kategorien og det røde hav af ROG tilskuere, der var mødt op for at støtte deres klub, var helt klart med til at yde en stor præstation.

Sprang op på næste trin

ROGs Mini-mix hold var nok der, hvor de største forventninger var til de fire hold fra Rødovre. Holdet fik sølv til DM sidste år og var det mon muligt for dem at fravriste det stærke Gladsaxe mandskab guldet?

Det blev en rigtig tæt duel og nogle rigtig flotte optrædener i en lige så flot kulisse og modsat sidste år, så var det ROG, der vandt guldet.

”Det var ikke forventet, men vi havde håbet på det og når det så går op for en, at vi har vundet, så er det bare en sindssyg følelse og at det lige bliver i år. Det er sidste år som mini for mange af drengene og pigerne, så det er helt fantastisk,” lyder det fra en utrolig glad og stolt træner, Rikke Wexiø Jensen.

En tilfreds formand

Rødovre og Omegns Gymnastikforening formåede at få sølv og guld samt to fjerdepladser ved dagens DM stævne og det var en rigtig flot opvisning alle fire hold gav og bare det, at klubben har fire hold med til stævnet er en præstation i sig selv.

”TeamGym er rigtig stort i Danmark og derfor er vi også enormt stolt over at have fire hold med i dag. Hvis man kigger ned på tilskuerpladserne, er det jo helt vildt at se den opbakning, der er i foreningen,” lyder det fra formand Thomas Bak, der tidligere har været med i Flying Superkids.