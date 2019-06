Rødovre til ny minister: “Fri os for værdiløs styring”

Efter flere års fokus på kontrol håber lokal formand for Beskæftigelsesudvalget, at en ny regering slipper kommunerne fri. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Flere i job Flere arbejdssøgende rammes af stress og depression. Derfor håber Rødovre Kommune, at Danmarks næste erhvervsminister vil sætte kommunerne fri til at finde rigtige løsninger frem for mistillid og kontrol af de nedslidte.

Af André Bentsen

Rødovres formand for Beskæftigelsesudvalget har fromme ønsker til sin nye chef.

Annie Arnoldsen Pedersen mener, at den tidligere minister Troels Lund Poulsens væsentligste aftryk på beskæftigelsespolitikken er benchmarking af kommunernes indsatser, som de ansatte har skulle leve op til.

Seneste rapport blev udgivet i foråret og indeholder tal fra sidste halvår 2017 og første halvår 2018, men i Rødovre er man ikke imponeret.

”Jeg kender ikke andre steder, hvor styringsredskabet er så ringe. Ud over at tallene er gamle, er de heller ikke retvisende, idet ikke alle ydelser er medregnet. Desuden er de udvalgte ydelser ikke de samme fra gang til gang, hvilket gør en sammenligning mellem perioderne omsonst,” siger Annie Arnoldsen Pedersen, der er glad for, at kommunen selv udfærdiger egne kvartalsredegørelser, så politikerne kan følge med i, at det faktisk går udmærket med beskæftigelsesindsatsen.

Mistillid og kontrol

Vekslende beskæftigelsesministre har næret et stærkt ønske om at styre beskæftigelsesindsatsen stramt. Det har ført til en masse mistillid og kontrol – både i forhold til kommunerne, men også i forhold til borgerne.

”Det har nærmest virket som om, det har været et mål for kommunerne at fastholde borgerne i ledighed. Ligesom man har mistænkt de ledige for arbejdsvægring. Sådan er det selvfølgelig ikke i den virkelige verden, skal jeg hilse at sige,” understreger Annie Arnoldsen Pedersen, der slet ikke forstår konspirationsteorierne om kommunernes indsats.

”De, som får mest ud af, at borgerne er i beskæftigelse, er faktisk kommunerne, så selvfølgelig er det målet for alle indsatser i Jobcentret. Der er heller ikke nogen, der bliver forgyldt af at være på dagpenge eller kontanthjælp, så al den mistillid og kontrol er ganske overflødig,” siger hun.

Væk med dårlig styring

I stedet ønsker hun, på vegne af Rødovre Kommune, at kommunerne slipper for værdiløse styringsredskaber.

”Hvis kommunerne skal hænges offentligt til tørre, skal tallene være aktuelle og retvisende. Helst var jeg dog helt fri for denne mistillid. Som sagt har kommunerne ingen interesse i at slække på beskæftigelsesindsatsen. Derudover ønsker jeg frihed til, at vi, i kommunerne, i højere grad kan finde de rigtige løsninger til borgerne,” tilføjer Annie Arnoldsen Pedersen.

Flere og flere borgere rammes af stress samt depression og derfor håber hun, at Rødovre, med en ny minister, får nye redskaber, så man i højere grad får de ramte ordentligt tilbage på arbejdsmarkedet.

”Sidst men ikke mindst håber jeg, den kommende beskæftigelsesminister kommer med en ordentlig løsning til de nedslidte. Det er dog desværre nok håbløst, idet de radikale er bundet af et forlig om seniorførtidspension med den tidligere regering og DF. Men man kan jo altid drømme,” slutter Annie Arnoldsen Petersen.