Rødovre snublede – Vest rykkede op

Der bliver kampen om bolden i serierne i de sidste runder. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Det er 18 år siden, at BK Vest sidst spillede i serie 3, men fra efteråret er de tilbage. Rødovre tabte og mistede vigtige point i jagten på andenpladsen.

Af Peter Fugl Jensen

De sidste runder venter for landets seriehold og det er nogle spændende runder for flere 1. herresenior samt Avartas divisions-reserver. Sidstnævnte vandt igen og igen en flot sejr over et hold, der kæmper for oprykning. Avarta vandt med 4-1 over Gladsaxe-Hero.

Det er tiltrængte sejre, for holdene omkring nedrykningsstregen vinder også.

Med to runder igen ser det lyst for Avarta, der ‘bare’ skal vinde en kamp for at blive i serie 1.

Tabte og rykkede op

BK Vest tabte 0-1 hjemme mod Nerashté, men rykker alligevel op i serie 3, fordi de to nærmeste forfølgere begge led overraskende nederlag.

Dermed kan BK Vest ikke hentes, da de har et forspring på syv point og der resterer to runder, hvilket betyder comeback til serie 3 efter 18 års fravær. BK Vest højeste placering nogensinde er serie 2 i ‘de gyldne dage’ under træner Jørgen Tiedjen.

Overraskende nederlag

BK Rødovre led sit første nederlag i 14 kampe, da VLI fra Frederiksberg vandt med 0-2 (0-0) på Rødovre Stadion. Ved stillingen 0-0 brændte Rødovre straffespark, så gæsterne kunne afgøre kampen til deres fordel med to scoringer i kampens sidste halvdel.

Det betyder, at rækkens nummer to, Frederiksholm, skal tabe to gange i de sidste fire runder, hvis Rødovre skal overtage andenpladsen. Frederiksholm mangler blandt andet VLI samt topholdet Bispebjerg.

Orient i direkte oprykningskamp

Der er med garanti sommerfugle i maven hos spillerne på begge hold, når Orient på tirsdag klokken 19 spiller ude mod Bytoften.

Det er en direkte duel om andenpladsen, der giver oprykning til serie 2. Det ser godt ud for vinderen, men en sejr på tirsdag er ikke lig med oprykning, som kun kan sikres med en sejr i sidste spillerunde.

B77 vandt for første gang i fem kampe, da de vandt med 1-4 i Bagsværd, der er nedrykningsdømt fra serie 2, hvor B77 er sikret en plads fra efterårets start.