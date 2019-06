Rejseguide: idéer til dette års sommerferie

sponsoreret indhold Sommermånederne betyder lækkert vejr, gode oplevelser, socialt samvær med venner og familie, lange, lyse aftener, strandture, grillmad, lækre og friske drinks og meget mere.

Hvis du er i tvivl om, hvor årets sommerferie skal gå hen, og hvad den skal indeholde, så læs med her, hvor du får en guide til gode sommerferieidéer. Er pengene små, så se her, hvordan du let kan låne penge til årets sommerferie.

Få det meste ud af den danske sommer

Selvom vejret i Danmark i løbet af sommeren kan være meget ustadigt og byde på alt fra kolde, triste regnvejrsdage til 30 graders varme og tørke, så vil der unægtelig komme gode dage i løbet af sommeren. Sidste år var helt ekstrem varm og tør, og det var næsten for meget af det gode med plus 30 grader hver dag i flere måneder.

Det er ikke til at vide, hvordan sommeren blive i år, men meget kunne tyde på, at vi igen får god varme og mange solskinsdage, og det betyder, at der er massevis af muligheder for at holde en god sommerferie herhjemme.

Mange danskere vælger at rejse væk hver sommer for at opleve noget nyt og komme lidt væk hjemmefra, men hvis budgettet ikke helt er til at rejse langt væk, kan du sagtens få en alletiders ferie herhjemme.

Tag på en aktiv ferie og hold formen ved lige

Mange mennesker vælger at bruge ferien til at slappe helt af, og ofte bliver der indtaget en del flere kalorier på ferien, end der bliver til hverdag. Det betyder, at formen ikke bliver holdt ved lige – hvis du er et seriøst sportsmenneske, som helst ikke vil ødelægge formen på ferien, så tag på en aktiv ferie. Ved eksempelvis at tage på cykelferie i Sydeuropa eller vandretur i bjergene, får du bevæget dig og brugt kroppen, og du har samtidig mulighed for at opleve andre kulturers gastronomi.

Derudover er det for mange mennesker fedt at udfordre sig selv, eksempelvis i bjergene, fordi vi ikke er vant til at bevæge os i bjerge herhjemme i Danmark. Også de høje temperaturer i Sydeuropa kan være en god udfordring for mange sportsmennesker, da det kræver noget andet eksempelvis at løbe en tur i 40 graders varme, end det gør herhjemme.

Kobl helt fra og saml ny energi

Er du en af dem, der har brug for at slappe helt af i ferien, så du kan samle ny energi til hverdagens strabadser, så er der heldigvis massevis af muligheder for det. De fleste store, danske rejsebureauer har charterrejser, ofte med all inclusive, så du faktisk ikke skal tænke på noget hele ferien – du skal blot stige på flyet i Danmark, hvorefter du bliver modtaget af en guide, fulgt til hotellet og her opvartet hele ugen.

Du kan også kombinere afslapning og kulturelle oplevelser, eksempelvis på camping- eller storbyferier, hvis du ikke gider at ligge ved en pool en hel uge.