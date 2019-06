Regn stoppede ikke slaget

I 2020 vender Krigshistorisk Festival tilbage i weekenden den 13.-14. juni. Foto: Brian Poulsen

krigsfest Arrangørerne anslår, at mellem 15.000 og 18.000 mennesker deltog i weekendens krigsfestival på Vestvolden.

Af Christian Valsted

På trods af weekendens mildt sagt blandede vejr lagde flere tusinde gæster vejen forbi Vestvolden til Krigshistorisk Festival, der i år var større end de to foregående år. Godt 300 historiske aktører fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen havde slået lejre langs den 1200 meter lange tidslinje, der i år spændte fra antikkens romerske legionærer til det moderne hjemmeværn anno 2019.

”Det har været en fornøjelse at se, hvor stor interesse der er for historien, og hvordan børn og voksne sammen er gået på opdagelse i de mange lejre langs tidslinjen og nydt de mange opvisninger. Vi har trods regnen lørdag igen i år haft besøg af rigtig mange mennesker,” udtaler Martin Jespersen, festivalchef og museumsleder i Oplevelsescenter Vestvolden, i en pressemeddelelse.

Arrangørerne havde på forhånd forventet mere end 20.000 besøgende hen over weekenden, men lørdagens øv-vejr var årsag til, at besøgstallet ikke nåede forventningerne.

”Regnvejret kostede selvfølgelig nogle besøgende lørdag eftermiddag, men det virkede til gengæld som om både vejret og gæsterne tog revanche søndag, hvor det væltede ind med mennesker. Og vores aktører tog vandet i stiv arm. De gennemførte både romersk kampshow og en demonstration af renæssancevåben og holdt selvfølgelig lejrene for de seje gæster, der trodsede den silende regn”, tilføjer Martin Jespersen

Det var tredje gang, der blev holdt Krigshistorisk Festival på Vestvolden mellem Ejbybunkeren og Artillerimagasinet på Vestvolden i Rødovre.