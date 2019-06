Piger nailer fremtiden

Lilli i aktion til indspilningerne Foto: Presse

talent på vej Talenprojektet Urban Grrls brager ny EP-release ud i natten med input fra 24 kvindelige talenter inden for rap, hiphop og r’n’b. Ikke mindst 18-årige Lili fra Rødovre.

Af André Bentsen

Lilli er med sine kun 18 år stadigvæk et talent, men hun er ikke alene. Sammen med 24 andre kvinder inden for urbanmusikken, har hun været med på Musikmetropolens talentprojekt kun for kvinder – Urban Grrls. Et projekt, sat i verden blandt andet med det mål, at der skal flere kvinder på hitlisterne inden for urban – rap, hiphop og r’n’b. Projektet vil give fordommene en finger. Der er nemlig alt for få kvinder, der slår igennem musikalsk og derfor skal en ny æra sparkes i gang.

Kæmpe fest

Det sker med en releasefest på spillestedet Richter i Gladsaxe torsdag den 13. juni. Her kan du opleve nogle af numrene live,

høre alle ep’ens syv sange for første gang og at give pigerne en highfive.

”Jeg synes, det er lidt farligt at sige, jeg gerne vil leve af musik, for det er nok ikke en sikker vej, men musikken fylder bare så meget for mig. Det har været vildt fedt kun at

være piger på holdet, da det har givet et helt særligt sammenhold med kun piger med den samme interesse,” siger Lilli fra Rødovre.

Hun var en af de piger, som Musikmetropolen, sammen med rapperen Jesper Helles og rapperen Karen Mukupa, gav chancen for at udvikle til en karriere i musikbranchen.

Godt 100 ansøgere ville være med

24 kvinder i alderen 15 til 24 år blev udvalgt til at deltage i forløbet, der tog talenterne igennem en række workshops på Ishøj Ungdomsskole og en afsluttende indspilningscamp på Ballerup Musikskole.

Sengül Deniz, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ishøj Kommune og formand for Kulturmetropolen har også bemærket de ringe i vandet, som Urban Grrls-netværket allerede har spredt:

“Jeg kan se, at deltagernes succes i Urban Grrls har skabt masser af positivt opmærksomhed. Så jeg er sikker på, at Urban Grrls vil inspirere endnu flere kvinder til at indtage urban-musikken.”

“Samtidig viser projektet også, hvordan vores samarbejde kommunerne imellem i Kulturmetropolen har en effekt, der rækker langt ud over det, de enkelte kommuner kan på egen hånd. Samarbejdet har både gjort det muligt at ramme en tendens i tiden og tiltrække en ny gruppe kvindelige musiktalenter primært fra kommunerne rundt om København,”

siger hun.

Karen Mukupa, der er en af projektkoordinatorerne på Urban Grrls tilføjer:

”Det, der gør Urban Grrls så vigtigt, er den stemning, der er blevet skabt mellem pigerne i løbet af vores workshopdage. Det er okay, at man ikke er Miss Perfect hele tiden. Det er okay ikke lige at kunne finde det rigtige ord. Men wow, nogle talenter, vi har her i Danmark.”