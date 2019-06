Orient tabte topkamp

Orient tabte igen en topkamp og er afhængige af andre resultater, hvis de skal rykke op. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold Orient og BK Rødovre led alvorlige knæk i kampen om at rykke op. Avarta i serie 1 vandt og forbliver, mens Vest fejrede oprykningen med en sejr. B77 tabte igen.

Af Peter Fugl Jensen

Storsejr igen

Avartas reserver i serie 1 vandt for tredje kamp i træk og igen var det med overbevisende cifre, da de ude mod midterplacerede Hørsholm/Usserød vandt med 0-4 (0-2). Med 15 point i de seneste seks kampe er Avarta et af de mest formstærke hold i rækken og der er lagt op til et spændende efterår, hvor holdet forhåbentlig kommer til at ligge i den bedre halvdel.

Sæsonen afsluttes på lørdag klokken 13.30, når rækkens nummer 3 LSF kommer på besøg i Espelunden. Vinder Avarta den kamp, slutter de på 7. pladsen. Et nederlag kan sende Avarta ned på 9. pladsen.

Rødovre i scoringskrise

BK Rødovres herrer i serie 2 har manglet målnæse i de seneste kampe. Derfor må det have været en forløsning og tanker mod en sejr, da Oliver Lund scorede til 0-1 ude mod Valby, der ligger andensidst og bestemt ikke på forhånd lignede en skræmmende modstander.

Men det kører ikke for BK Rødovre i disse uger og da kampens dommer fløjtede af, var stillingen 1-1 og BK Rødovre havde endnu engang tabt et vigtigt skridt i kampen om andenpladsen mod Fr. holm Sydhavnen, der også spillede uafgjort.

BK Rødovre har to kampe tilbage, mens Fr. holm Sydhavnen mangler tre kampe og har et point forspring til BK Rødovre på tredjepladsen, der umiddelbart ikke betyder oprykning, men det er et større regnestykke med holdene i de højere placerede rækker.

Orient fik klø

Orient kunne have sikret sig oprykning til serie 2 med en sejr i Bytoften tirsdag aften, men sådan gik det slet ikke, for Bytoften vandt stort, nemlig 5-1 på egen bane.

Dermed overtager Bytoften 2. pladsen, der giver adgang til serie 2, men de skal først vinde over eller spille uafgjort mod LSF i den sidste runde, før oprykningen er sikret. LSF kan også rykke op med en sejr, men så kræver det, at Orient taber til Hareskov IF.

Vinder LSF og Orient, så er det Orient, der rykker op. Det hele afgøres på lørdag, når Orient møde Hareskov IF på Elstedvej. Der er kampstart klokken 11, mens LSF og Bytoften mødes klokken 13.30 – temmelig dumt i øvrigt, for hvis LSF får besked om en sejr til Orient, har det intet at spille for.

Vest vandt sikkert

Rosenhøj ligger til nedrykning i serie 5 og de kunne, som ventet, ikke få point ud af opgøret med Vest, der allerede har sikret sig oprykning til serie 3. Med en sejr på 2-5 kunne de blå/gule spillere fejre oprykningen på behørig vis.

Jem Søgaard-Hansen scorede to mål, da han åbnede og lukkede kampen, begge mål var i øvrigt assisteret af Samer Shaker.

BK Vest slutter sæsonen og opholdet i serie 4 med et lokalopgør mod Avartas 3. senior, der i øvrigt rykker ud. Kampen spilles i Kærene klokken 19 på fredag.

B77 i serie 2 var tilbage i nederlagets rolle, da de hjemme tabte 1-5 til Grønne Stjerne. B77 slutter sæsonen på lørdag ude mod Brøndbyernes IF, der ligger sidst. Kampen starter klokken 13.30.