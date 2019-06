Nyvalgt SF’er i ilden fra første dag

”Jeg brænder for politik og stillede op til Folketingsvalget, da jeg fik muligheden. At det gik så godt, er kommet lidt bag på mig,” siger Ina Strøjer-Schmidt, der på billedet ses på Rødovregaard den 1. maj, hvor hun holdt tale. Foto: Red.

valgt ind Med 4512 personlige stemmer fik den lokale SF’er og rødovreborger Ina Strøjer-Schmidt partiets mandat i Folketinget i Københavns Omegns Storkreds. ”Jeg er glad og overrasket,” fortæller hun.

Af Christian Valsted

I det seneste år har 30-årige Ina Strøjer-Schmidt fra Rødager Allé arbejdet intenst på sit eget kandidatur til Folketinget og på Grundlovsdag kulminerede det hele for den lokale SF’er.

Socialistisk Folkeparti fik et kanonvalg og fordoblede antallet af mandater fra syv til 14, men det var først sent dagen efter valget, at Ina Strøjer-

Schmidt fik vished om, at det enlige mandat i Københavns Omegns Storkreds var gået til hende.

”Jeg vidste, at Holger K. Nielsens mandat var ledigt, da han havde valgt ikke at stille op, men der var flere navne på listen, der var mere ’kendte’ end mig, så det kom lidt bag på mig, at det gik så godt,” fortæller Ina Strøjer-

Schmidt, der med 4512 personlige stemmer altså scorede flest stemmer i kredsen.

Svarede på mails hele dagen

De personlige stemmer blev først talt op den 6. juni, dagen efter folketingsvalget, og løbende kunne Ina følge med i, hvordan det gik, da resultaterne fra de 13 byer, der hører til mandatet i Københavns Omegns Storkreds, tikkede ind.

I Rødovrekredsen, der både tæller Herlev og Rødovre, scorede hun suverænt flest stemmer og da alle stemmerne var talt op, kunne hun konstatere, at hun skulle være en del af SFs folketingsgruppe på Christiansborg.

Og stemmerne arbejdede hun hårdt for. På valgdagen fik hun stemt på Valhøj Skole 30 minutter før valgstedet lukkede, forbi hun førte valgkamp indtil det sidste.

”Jeg fik virkelig mange mails på valgdagen fra borgere, der gerne ville høre min holdning til forskellige emner, fordi de overvejede at stemme personligt på mig. Jeg fik svaret på så mange, jeg kunne, men nåede desværre ikke dem alle sammen,” fortæller Ina Strøjer-Schmidt.

I arbejdstøjet med det samme

Der har ikke været meget tid til restitution for det nyvalgte folketingsmedlem. Ina Strøjer-Schmidt fortæller, at hun har arbejdet stort set i døgndrift siden det lå fast, at hun var valgt ind i Folketinget.

”I starten var jeg ikke sikker på, hvad der skulle ske, men der gik ikke mere end 10 minutter, før jeg havde fået en mail om, at jeg skulle møde ind til gruppemøde dagen efter på Christiansborg og siden har min kalender været booket helt op med møder,” fortæller Ina Strøjer-Schmidt, der er uddannet cand.scient.adm. i forvaltning, en uddannelse, der har fokus på velfærdssamfundet. Desuden har Ina også en bachelor inden for politik og sundhedsfremme.

”Jeg har været aktiv i SF de sidste syv år og bruger stort set al min fritid på politik og har gjort det under min valgkamp det sidste år. Jeg er derfor vant til meget lange dage, men på et tidspunkt skal mit nye politiske liv selvfølgelig finde et naturligt niveau, hvor der også er plads til et liv ved siden af Christiansborg,” siger Ina Strøjer-Schmidt, der endnu ikke ved, hvilke ordførerskaber hun kommer til at få.

”Lige nu er jeg i en venteposition og det bliver spændende at finde ud af, hvad jeg skal arbejde med de næste fire år,” siger hun.