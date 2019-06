Ny butiksarkade skyder op i Kærene

Den ældre butiksarkade i Nørrekær står over for en total fornyelse. I går blev første spadestik taget. Foto: Privat

nyt center Grave-ivrige børnehavebørn fra Mælkevejen hjalp til, da de første spadestik til en ny butiksarkade i Nørrekær mandag eftermiddag blev taget.

Af Christian Valsted

Nedrivningen af det ældre lokalcenter i Nørrekær er i fuld gang og mens de gamle murbrokker i øjeblikket bliver kørt væk, er opførslen af et nyt center allerede sat i gang.

Det blev markeret mandag eftermiddag, hvor borgmester Erik Nielsen (S) sammen med børn fra Mælkevejen, udviklingschef fra Innovator, Mahad Farah, der er bygherre på projektet, Salling Groups udviklingschef Carsten Hadsbjerg og den lokale formand for boligselskabet AKB Rødovre, Klaus Bentsen, satte spaderne i jorden, til det nye center, der vil fusionere både trivsel og funktionalitet for brugere og beboere.

”Første spadestik er jo gerne markeringen af, at byggeriet går i gang. Derfor er det en stor glæde for alle, at vi nu er kommet frem til at fejre denne begivenhed, hvor vi kan se frem til et nyt lokalcenter, der blandt andet vil danne ramme om liv i Kærene,” sagde Erik Nielsen blandt andet i sin tale.

Rødovre Kommune gav en byggetilladelse til projektet den 20. marts og det forventes at det nye center allerede vil stå klar til brug i december måned i år.

Netto og nyttehaver

Det nye lokalcenter bliver mere tidssvarende og attraktivt. Netto rykker ind i centeret med en ny butik og herudover vil der komme to tilhørende erhvervslejemål og nyttehaver på taget.

”Jeg hæfter mig især ved det spændende tiltag med nyttehaver på taget af den nye bygning. Haverne bliver et åndehul i det urbane nærmiljø, hvor der bliver rig mulighed for at dyrke tomater, agurker og urter m.v. Jeg er sikker på at disse nyttehaver bliver til stor glæde og gavn for beboerne i bebyggelsen Milestedet,” lød det fra Erik Nielsen i talen.