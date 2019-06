Mette Grønborg årets spejderleder 2019

Årets spejderleder Mette Grønborg, er spejder helt ind i sjælen. Foto: Brian Poulsen

Foreningslederfest 2019 Årets spejderleder, er indstillet af Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd, der indstillede Mette Grønborg fra Rødovrespejderne DDS.

Af Flemming Haag

Mette Grønborg har en lang erfaring fra Det danske Spejderkorps, både som spejder, leder og deltager i udvalg på korpsplan.

Mette er spejder helt ind i sjælen, et energibundt, og hun sætter baren højt, og tror på, at børnene vokser ved at blive udfordret. På alle ture, sover mikroer og minier udendørs i sheltere, bivuakker eller telte, hvis de har lyst. Mette lader virkelig børnene være spejdere, og de nyder det.

Ud over, at være primus motor i mini/mikro-grenen, tager Mette også ansvar i gruppen og divisionen, og ansvarlig for sommerens gruppesommerlejr.

Mettes erfaring og menneskelige egenskaber, nyder alle i gruppen godt af. De store spejdere i troppen og klanen, bruger Mette som fortrolig sparringspartner, og kommer til hende med mange af livets store spørgsmål.

Som lederkollega kan man altid finde råd og ideer hos Mette, og hendes humør og utrolige energi smitter af på alle.

Når det ind imellem kniber for andre at finde tiden og lysten til, at yde en frivillig indsats, så hiver vi Mette som eksempel frem, og minder os selv om, at lysten til at være en del af fællesskabet, og lysten til at udfordre sig selv og andre, kam bære rigtig meget.

Udover, at bruge flere aftener om ugen og flere weekender om måneden på at være spejder, er Mette alenemor med to små piger, har fuldtidsjob og har lige afsluttet en mastergrad i ledelse. Det lykkedes for Mette, fordi hun ikke lader sig begrænse.