Lykkelig højgravid og ulykkelig boligsøgende

Den 23-årige højgravide Amina Nielsen er vokset op i Horsevænget og hun er flyttet tilbage til sit barndomshjem, men kommunen kan ikke hjælpe med at finde en bolig til Amina, hendes kæreste og deres kommende barn. Foto: Brian Poulsen

Boligsøgende 23-årige Amina Nielsen fra Horsevænget er højgravid og skal være mor for første gang i juli måned. De lykkelige omstændigheder har dog fået en grim bismag. Den vordende mor bor i øjeblikket på sit gamle barndomsværelse og udsigterne til at få en bolig gennem kom- munen er ringe.

Af Christian Valsted

Fakta Den almene boligmasse i Rødovre Kommune udgør cirka 8.300 almene boliger bestående af 57 boligafdelinger fordelt på 12 boligorganisationer. De almene boligselskaber tildeler boliger efter venteliste, set ud fra ansøgerens bolignummer og anciennitet. Rødovre Kommune har indgået aftale med de almene boligorganisationer i Rødovre om at stille hvert 3. ledige lejemål til disposition for Rødovre Kommune. Kilde: Rødovre Kommune

I den perfekte verden ville Rødovre Kommune anvise boliger til alle kommunens borgere, der er boligsøgende. Desværre er virkeligheden sjældent rosenrød og efterspørgslen på ledige boliger i Rødovre er langt større end det faktiske udbud, som kommunen får stillet til disposition.

Alligevel føler 23-årige Amina Nielsen sig svigtet af kommunen i så voldsom en grad, at hun efterhånden er desperat.

Den unge rødovrepige har boet stort set hele sit liv i Horsevænget og efter kortere ophold i fremlejede boliger, uden for kommunen, valgte hun i sommeren 2018 at flytte hjem på barndomsværelset i Islev.

”Jeg stod i en situation, hvor det var bedst at flytte hjem igen. Jeg skulle til at studere, så jeg tænkte, det ville være praktisk at bo hjemme. Jeg var jo boligløs,” fortæller Amina, der ikke havde planer om at flytte med det samme. Lykkelige omstændigheder gør dog nu, at hun ikke længere kan blive boende.

Amina er flere gange siden 2013 blevet opereret i underlivet, hvor hun har fået fjernet flere syster, en æggestok og en æggeleder. Lægernes dom var klar; Du kan sandsynligvis aldrig blive gravid på en naturlig måde. Mod alle odds sker miraklet i efteråret 2018. Amina bliver gravid, og selvom hun

lige er startet på studiet, er hun ikke i tvivl om, at hun vil beholde barnet.

”Det var måske min eneste mulighed for at få et barn og jeg har altid ønsket mig at blive mor,” fortæller Amina.

”Dit problem er ikke opstået i Rødovre”

Hun gik derfor hurtigt i gang med at søge boliger hos de boligselskaber, hvor hun stod på venteliste og via private boligportaler. Uden held.

”Det er intet problem at bo i mit barndomshjem, mens jeg studerer, men jeg synes, det er synd for min lille pige, at vi skal bo på mit lille værelse på 10 kvadratmeter,” siger Amina, der derfor ansøgte om en bolig via kommunens boligsociale venteliste, hvor tildelingen af ledige boliger ikke foregår efter det traditionelle ventelisteprincip, men hvor kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af ansøgerens personlige forhold.

Amina havde derfor et håb om, at kommunen måske kunne være behjælpelig i hendes situation, som kommende mor, men beskeden var nedslående. ”Dit boligproblem er opstået i en anden kommune.”

Rødovre Kommune vil nemlig ikke hjælpe borgere, der er flyttet til kommunen og har taget ophold hos familie eller venner som en midlertidig løsning, da kommunen antager at boligproblemet er opstået i en anden kommune.

Den begrundelse er Amina dog lodret uenig i og hun føler, hun taler for døve øren på rådhuset.

”Jeg har utallige gange forklaret, at jeg ikke var flyttet hjem hos min mor som en midlertidig løsning, men at mit boligproblem er opstået som følge af min graviditet. Første gang jeg talte med en medarbejder i kommunen, blev jeg opfordret til at flytte til Nakskov. Det er desværre bare ikke holdbart, når jeg studerer i København,” siger Amina og fortsætter:

”Jeg sidder med en følelse i kroppen af, at kommunen tror, jeg har haft gang i noget fordækt. At jeg skulle have planlagt at flytte hjem, blive gravid og forvente at få en bolig. Jeg ved godt, det er svært at få en bolig i Rødovre og jeg havde ikke forventet, at få en lejlighed lynhurtigt. Det er også grunden til, at jeg selv har søgt gennem private udlejere, men jeg kan ikke forstå, hvorfor kommunen har den opfattelse, at mit boligproblem er opstået i en anden kommune,” siger Amina, der har termin den 25. juli.

Ingen løsning på problemet

Det er kommunens Boligservice, der varetager den kommunale boliganvisning og kommunens skriver selv at; ’for at komme i betragtning efter de boligsociale kriterier, skal ansøgeren efter en samlet vurdering skønnes at have en væsentlig tilknytning til Rødovre, samt at boligproblemets hovedårsag skønnes at være opstået i Rødovre. Rødovre Kommunes Social- og Sundhedsdirektør Henrik Abildtrup siger om sagen:

”Jeg kan desværre ikke udtale mig om konkrete sager på grund af hensynet til personfølsomme oplysninger. Men jeg kan generelt sige, at hvis du flytter til Rødovre fra en anden kommune med et kendt boligproblem, så kan kommunen ikke hjælpe dig med at finde en permanent bolig. Et kendt boligproblem kan eksempelvis være, at du fremlejer en lejlighed eller låner et værelse hos en ven – og dermed ved du, når du flytter ind, at løsningen er midlertidig. Så kan Rødovre Kommune ikke hjælpe. Det ville jo betyde, at alle, der har brug for en bolig, bare kunne leje et værelse i Rødovre og så fik man tilbudt en permanent bolig. Det ville nedprioritere Rødovres borgere og det holder selvfølgelig

ikke,” skriver han i en mail til Lokal Nyt.

Tilbage står Amina Nielsen uden en løsning på sit boligproblem mindre en én måned før hendes datter kommer til verden.

”Jeg er ved at være helt desperat og håber, at andre måske kan hjælpe med en bolig til mig, min kæreste og vores kommende barn. Jeg er rødovreborger, så ved ikke hvilken kommune jeg skal søge bolig i.”

Hvis du kan hjælpe med en bolig, kan du kontakte Amina på mail: amina_nielsen@hotmail.com