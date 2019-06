Lars Eller vil lave tunnel på Storm

NHL-stjernen lover en sjov oplevelse, når Lars Ellers initiativ Hockey Stars gæster Rødovre Centrum Arena.

Af Peter Fugl Jensen

Malmø Redhawks med fem danske spillere, blandt andet rødovredrengene Malte Setkov, Jesper Jensen Aabo og Matias Lassen, bliver det ene hold i turneringen Hockey Stars i Rødovre Centrum Arena fredag den 9. august.

Redhawks er et scoop for enhver dansk ishockeyfan, som også har Frederik Storm på holdet.

“Da du spillede for

Montreal satte du et mega hit på Regin, da han spillede for Ottawa – kommer vi til at se sådan et hit på Frederik Storm?

“Nej, det tror jeg ikke, jeg vil forsøge mig med en tunnel på Storm.”

Det bliver sjovt

Lars Eller griner og fortæller, han glæder sig til dagen.

“Det vil være en sjov oplevelse, fordi vi kommer med et sjovt format, blandt andet spilles der 3 mod 3 på banen. Derfor bliver det meget åbent med mange mål. Vi kommer også med en ‘skills competition’, som som folk ikke lige ser hver dag,” siger Lars Eller, der skal testes i straffeslag.

“Om jeg scorer sikkert. Det kommer nok an på, hvem jeg skal skyde på, men jeg plejer at være rimelig fornuftig på straffeslag.”

Af andre NHL-stjerner kommer André Burakowski fra Washington, der startede sin ishockeykarriere i Rødovre, da far Robert spillede for Mighty Bulls samt Rasmus Andersson fra Calgary Flames.

“Det er ikke umuligt, der kommer flere stjerner til. Vi arbejder i hvert fald på det,” slutter Lars Eller.