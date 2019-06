Kun 6 bygninger bør bevares

Et af de steder, der er fra før 1900 tallet i Rødovre er Rødovregaard, der her ses bag den nye bestyrer.

Historie Ud af næsten 19.000 bygninger i Rødovre, er der nu kun seks tilbage, der bærer på bevaringsværdig lokal kulturarv fra før 1900 tallet.

Af André Bentsen

Over 81.100 bygninger i Region Hovedstaden er ifølge Danmarks Statistik opført før 1900-tallet, og det svarer til ni procent af alle bygninger i regionen. De mange ældre bygninger bærer på en lokal kulturarv, og det stiller krav til blandt andet renoveringsarbejdet, hvis man vil bevare landsdelens historie. Sådan lyder det fra specialist i nordisk kulturarv Marcelle Meier. I Rødovre er kun seks bygninger fra perioden bevaringsværdige.

I Region Hovedstaden har ni procent af samtlige huse og bygninger qua deres alder en kulturhistorisk eller arkitekturhistorisk værdi. I Rødovre nærmer tallet sig et stort rundt nul, da der kun er seks bygninger fra perioden tilbage.

Koncentrationen af ældre bygninger er størst på Frederiksberg, hvor hele 22 procent af kommunens huse og bygningsværker er opført før 1900-tallet.

Selvom en andel af bygninger som disse ofte er udpeget af kommunen som enten fredede eller bevaringsværdige, og således skal renoveres og vedligeholdes med fokus på det oprindelige, er der fortsat en stor del, der ikke er underlagt konkrete krav om bevaring.

”Her kan det dog alligevel have en stor, lokal værdi at gøre en aktiv indsats for at bibeholde det oprindelige udtryk,” lyder det fra arkitekt og specialist i den nordiske kulturarv Marcelle Meier.

Bevar regionens udtryk

Hun opfordrer derfor til, at man renoverer med respekt for historien og på den måde bevarer Region Hovedstaden fælles kulturarv:

”Ældre og bevaringsværdige huse fortæller ofte en historie om lokale traditioner alt efter, hvor i landet de befinder sig. Det kan være snedkerdetaljer fra en bestemt snedker, byggetekniker fra en lokal tømrer eller noget helt tredje. Vi har således nedarvet en masse kultur i de mange gamle bygninger, der tilfører Danmark sit unikke udtryk, og det er værdifuldt at holde fast i,” siger Marcelle Meier og fortsætter:

– Har man derfor et ældre hus, er det vigtigt, at man prøver at forstå bygningens kontekst og historie, inden man går i gang med et eventuelt renoveringsarbejde. Hvis renoveringsprocessen er tro mod husets oprindelige udtryk og det miljø, område eller den gade, hvor huset er placeret, formår vi nemlig at bevare