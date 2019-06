Krigsfestival blæser til angreb

Krigshistorisk Festival er det eneste arrangement i Danmark, der spænder over 2000 års krigshistorie. Det er Oplevelsescenter Vestvolden i Rødovre, der arrangerer festivalen i samarbejde med 25 forskellige historiske grupper. Foto: Arkiv

bulder og brag Næste weekends stort anlagte krigsfestival på Vestvolden bliver med besøg fra historiske aktører fra både Danmark, Sverige, Tyskland, og Polen. ”Jeg kan godt love, at tidslinjen bliver den flotteste, vi hidtil har haft,” udtaler festivalchef Martin Jespersen.

Af Christian Valsted

Fakta Krigshistorisk Festival 2019 foregår lørdag den 15. juni klokken 10-17 og søndag den 16. juni klokken 10-14. Der er fri entre overalt på festivalområdet, inklusiv til Ejbybunkeren, hvor der normalt tages entre. Der kan købes mad og drikke flere steder på festivalområdet.

I weekenden den 15. og 16. juni er der igen mulighed for at opleve romerske legionærer, amerikanske borgerkrigere og danske luftværnmissiler fra Den Kolde Krig.

For tredje år i træk bliver Vestvolden forvandlet til en stor slagmark, når Krigshistorisk Festival inviterer alle til at gå på opdagelse gennem 2000 års krigshistorie.

”Vi har flere spændende grupper med i programmet, ikke mindst i vores middelalder og renæssanceafsnittet, og jeg kan godt love, at tidslinjen bliver den flotteste, vi hidtil har haft, fortæller Martin Jespersen,” der er festivalchef og museumsleder i Oplevelsescenter Vestvolden.

Flere hundrede aktører kommer til at trække i historiske dragter og uniformer fra de sidste årtusinder og skabe en gigantisk tidslinje.

I år deltager et rekordstort antal historisk grupper i festivalen og der Martin Jespersen oplyser, at der både kommer historiske grupper fra Sverige, Tyskland, og Polen.

Fra Forsvaret deltager både Gardehusarregimentets Hesteskadron, Livgardens Historiske Samling og Hjemmeværnsdistrikt København og til sammen vil de 25 forskellige historiske grupper arbejde med hver sin historiske periode – fra romersk jernalder til i dag.

Tusindårs-slaget

I både 2017 og 2018 lagde omkring 20.000 gæster vejen forbi Vestvolden i løbet af den årlige festivalweekend og Martin Jespersen håber på et stort rykind i næste weekend, for det er historieformidling, hvor man som gæst kan komme helt tæt.

”Med festivalformatet kan vi folde historien ud og gøre den nærværende – også for målgrupper, der måske ellers ikke går så meget på museum. I de forskellige perioders lejre langs tidslinjen kan både store og små gæster komme helt tæt på og røre, høre og opleve med alle sanserne. Det er ’hands-on’ historie, når det er bedst, og der er noget til alle aldersgrupper,” siger Martin Jespersen .

Lørdag den 15. juni markerer festivalen Dannebrogs 800 års-jubilæum og om søndagen venter der publikum et stort finaleslag. Det såkaldte ’Tusindårs-slaget om Vestvolden’, hvor en række grupper tørner sammen på slagmarken på tværs af historiske perioder.

Læs mere om festivalen og se det fulde program på www.vestvolden.dk