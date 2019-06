Kommunen vil hjælpe krigsveteraner

Den 5.september er det officiel flagdag for Danmarks udsendte og i år markeres dagen med et arrangement på rådhuspladsen for alle kommunens veteraner, pårørende til faldne soldater og deres familier. Foto: Ian Nielsen

krig Rødovre Kommune sætter fokus på lokale veteraner og vil med indsats i Jobcenteret og ny samarbejdsaftale støtte borgere, der har været udsendt i krig.

Af Christian Valsted

Fakta En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område.

Siden 2009 har Rødovre Kommune hvert år hejst flaget på rådhuspladsen den 5. september, der er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Udover flag-markeringen har indsatsen overfor veteraner dog været begrænset i kommunalt-regi, men det bliver der ændret på.

Økonomiudvalget besluttede i april måned at godkende flere forskellige indsatser, der skal styrke veteranindsatsen lokalt.

”Jeg synes, det er på sin plads at støtte og anerkende vores veteraner for den indsats, de har ydet for Danmark. Vi kan være med til at supplere de nationale aktiviteter ved at støtte op om lokale veteraninitiativer, veteraners kompetencer og ressourcer, samt støtte veteraner og faldne soldaters pårørende,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

I juni 2018 boede der 157 krigsveteraner i Rødovre og Rødovre Kommune vil blandt andet, gennem et samarbejde med Veterancentret, der tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende, gøre brug af Veterancentrets viden og rådgivning efter behov.

”Jeg blev meget overrasket, da jeg læste, at flere soldater dør af selvmord end i krig. Vi skal hjælpe de borgere, der har været udsendt i krig. Det er staten, der sender dem ud, men det er vores borgere og når vi kunne tage imod flygtninge på rådhuspladsen, kan vi også tage imod vores veteraner på pladsen,” siger borgmester Erik Nielsen (S) med henvisning til et velkomst-arrangement i 2016, hvor kommunen bød alle flygtninge velkommen til byen.

På den officielle flagdag den 5. september vil Rødovre Kommune derfor i år ikke kun hejse flaget for at anerkende veteranernes indsats, men også invitere til et arrangement på rådhuspladsen, hvor alle kommunens veteraner, pårørende til faldne soldater og deres familier vil blive inviteret.

”Jeg synes, vi skal sige tak for den indsats veteranerne har gjort for Danmark. Det fortjener de,” siger Erik Nielsen om dagen.

Indsats i jobcenteret

Tal fra Veterancentret viser, at der på landsplan er i alt 37.690 veteraner og det er Veterancentrets erfaring at cirka 10 procent af veteranerne enten har eller på et tidspunkt oplever barrierer på jobmarkeder og andre vanskeligheder, der relaterer sig til oplevelser i forbindelse med deres udsendelse. Udover samarbejdsaftalen med Veterancentret, vil der derfor også blive udført en særlig indsats i Jobcenteret, hvor Veterancentret vil blive inddraget i de sager, hvor veteranen ønsker det og hvor det giver mening.

”Langt de fleste veteraner er velfungerende, men nogle har ar på sjælen og brug for hjælp. Dem skal vi hjælpe,” siger borgmester Erik Nielsen om tiltaget, der også glæder Konservatives gruppeformand Kim Drejer Nielsen.

”Det er meget vigtigt, vi ikke alene udviser taknemmelighed over for de hjemvendte veteraner, men også at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem, der har fysiske eller psykiske skader,” siger han.