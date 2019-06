Kom kommaerne til livs med professionel korrekturlæsning

SPONSORERET INDHOLD Nogle mener, at det skrevne ord er dødt. Det kunne ikke være mere forkert, for vi læser hele tiden. Reklamer, skilte og tekster på hjemmesider. Du sidder og læser lige nu. Samtidig er vi også blevet ringere end nogensinde til at holde styr på de grammatiske detaljer. Det er ironisk, at der er så meget tekst, men få mestrer kommaet og de små detaljer.

Korrekturen. Problemet er, at det fremstår uprofessionelt. Det forvansker billedet af for dit produkt, og det betyder noget, når det hele skal tælles op. Produktet kan være alt fra en hjemmeside til en opgave, og uanset hvad så betyder korrekturen mere, end vi tillægger den.

Helhedsbilledet er vigtigt

Når du skriver en opgave, så betyder indholdet selvfølgelig mest. Det samme med din forretning, det er produktet, der skal være på plads. Dog er detaljerne vigtige for, hvordan modtageren tager indtrykket til sig.

Du vil sikre dig, at det ser bedst muligt ud. Det samme med dig som afsender – for du kommer til at fremstå langt mere professionel, når du får styr på korrekturen.

Det er forskellen på en sælger i skjorte og en sælger i en beskidt t-shirt. Uanset om de sælger det samme, så ser skjorten pænere ud.

Orden i skrift selv med ordblindhed

For mange er det meget svært at skrive helt efter reglerne. Rigtig mange opgiver, fordi de er dyslektiske. Ordblinde i folkemunde.

Din ordblindhed kan du komme til livs med korrekturhjælp. Så bliver de små fejl fjernet, og du kommer til at fremstå fuldstændig professionel.

Dit budskab bliver ikke tabt bag bittesmå stavefejl. Det slår direkte igennem. Nogle ordblinde vælger helt at lade være, fordi de er blevet drillet med deres stavevanskeligheder. Hvad så, når bryllupsinvitationen skal ud? Korrekturlæsning får det hele i orden, så din ordblindhed ikke betyder noget for det, du vil skrive.