Klimatosse!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Av av, så kom klimaet lige indenom i den politiske debat. Som PH sagde: Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det!

Af Chrummer

Det krævede så blot en svensk pige på 16 år til at ændre dagsordnen ved EU valget. Selv Pia Kjærsgaard blev taget på sengen og kunne ikke finde ud af, at sige andet end, at DF tabte valget til klimatosserne.

Nå, men hvad gør vi så? Altså i Rødovre har vi jo Bodil Fosgaard, som i den grad er blevet Rødovres svar på mutter med kost og spand.

Jeg må indrømme, at når jeg skærer plastik-tippen af en tube remoulade, så kigger jeg mig lige over skulderen, hvis jeg kommer til at smide den i restaffald. Man ved sgu aldrig, om det lige banker på ruden og så står Bodil der og udsteder en natur-fatwa mod dig, hvor svanerne ved Damhussøen får at vide, at jeg er fredsløs og må jagtes hele året. Og vi ved jo godt, at en svane kan brække din arm, så tænk over, hvad TO svaner kan gøre ved dig?

Jeg er stor tilhænger af, at vi passer på vores planet og jeg synes også, at jeg tænker mig om. Men jeg synes nu, at mange klima-krigere er noget skingre, når de taler om miljøet. Nogle gange føler man, at deres næste skridt bliver en væbnet konflikt. Ikke, at vi ikke skal gøre noget, men lad nu være med at skælde mig ud og true mig med død og ødelæggelse, blot fordi jeg var nødt til at købe en plastikpose i Fakta.

Hvis vi skal gøre noget for miljøet, ja så skal vi vel have noget mere økologisk landbrug, el-biler, bedre offentlig transport, gang i flere vindmøller – ja og færre flyrejser.

For 20 år siden var en flyrejse noget man foretog én maksimalt to gange om året. I dag er det jo for fanden billigere at flyve en weekend til Barcelona end at tage en togtur til Sønderborg. Men det varer nok ikke længe, inden fly også bliver elektriske.

Alle vil have ren energi, men ingen vil bo ved siden af en vindmølle-park, så hellere nabo til Avedøreværket. Efter at TESLA begyndte at producere lækre el-biler, som man faktisk gad købe, jeps så vedtager regeringen, at så er de jo ikke længere afgiftsfrie, men gør dem så dyre, at ingen har råd til andet end en vold-svinende Toyota Corolla fra 1986.

Det jeg prøver på at sige

er, at det er OK at Bodil banker på min rude, men skal det have en effekt, så er det de helt store ruder inde på Christiansborg og Bruxelles, der skal bankes hårdt på.

Vi har jo allerede teknikkerne til at undvære de store Co2 syndere. Selv vores cykler er blevet elektriske. Og siden de bilfrie søndage i 70’erne har jeg altid ønsket mig at stikke en upper-cut til de arabiske lande og som tak for sidst, bede dem om at beholde deres lorte-olie for dem selv. Så slipper vi også for at bære nag over for Per Hækkerup, som i en kæmpe brandert forærede nordsøolien væk.

Det er rigtigt, at klimakampen starter hos dig og mig, men det store træk skal tages af regeringen og det kæmpe-store træk skal tages af EU.

Nå, men Løkke, start med at stikke mig en TESLA, så er jeg i gang.