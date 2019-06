Kan du rådgive ofre

Nu kan du hjælpe ofre for forbrydelser. Foto: Københavns Vestegns Politi

Politi Det er aldrig frivilligt, når bliver offer for en forbrydelse, men der er brug for frivillige, der kan tale og lytte og hjælpe dem. Er det dig, politiet leder efter?

Af André Bentsen

”Er du tålmodig, god til at lytte, har et personligt overskud og er ansvarsbevidst?” Sådan starter Københavns Vestegns Politi en anderledes efterlysning.

Normalt er det kriminelle eller vidner, som ordensmagten er på udkig efter, men ikke denne gang.

I stedet leder politiet på Vestegnen med lys og lygte efter ildsjæle, der har lyst til at udføre et stykke frivilligt arbejde, hvor de hjælper andre.

Kan du se dig selv i opfordringen, har du måske lyst til at blive offerrådgiver.

”Her vil du hjælpe et andet menneske, hver gang du tager telefonen. Og du bliver en del af et stort fællesskab med andre rådgivere i hele landet,” oplyser koordinator, politiassistent Ditte Jensen, fra Københavns Vestegns Politi.

Vil du vide mere

Og du behøver ikke at være ekspert på forhånd.

Offerrådgivningen giver dig først en grundig uddannelse og opdaterer dig derefter fagligt hvert år på temadage og videreuddannelse.

”Du kan høre mere på Offerrådgivningens døgnnummer 2368 6037 eller hos politiassistent Ditte Jensen på mobiltelefon: 4045 2384.