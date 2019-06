Jazzet sommer på rådhuspladsen

De udendørs koncerter er altid populære på rådhuspladsen. Foto: Brian Poulsen / arkiv

jazz Ingen sommer uden jazz under åben himmel.

Af Christian Valsted

Copenhagen Jazz Festival løber af stablen fra den 5. til 14. juli og som altid, når jazzen helt ud til Rødovre. Kulturhuset Viften inviterer igen i år til ’Jazz under åben himmel’ og fra fredag den 5. juli til søndag den 7. juli vil der være i alt 10 gratis jazzkoncerter på rådhuspladsen med alt lige fra swing- og mainstreamjazz til familiejazz med rytmer børn kan danse til.

Gensyn med Gitte Hænning

Ud over de gratis jazz-koncerter på pladsen, vil der være mulighed for at få en koncertoplevelse lidt ud over det sædvanlige i Viftens koncertsal. Fredag den 5. juli besøger Gitte Hænning med band Viften. Gitte Hænning var en af de største barnestjerner i Danmark i 50’erne og huskes måske bedst for sangen ’Giftes med farmand’, som hun sang i en alder af blot otte år.

Gitte Hænning besøger Rødovre på torsdag den 5. juli.

“Jeg snakker med mig selv” og “Ta’ med ud og fisk” er alle numre, der kendetegner Gitte Hænnings tidligere succes på dansk grund. Men sangerinden rummer så meget mere, hvilket hun i årenes løb har bevist både herhjemme og i Tyskland, hvor hun nu er bosat i Berlin. For eksempel har Gitte Hænning haft en lang karriere som jazz-sangerinde med det første gennembrud i 1968.

Jazz fra Portugal

Om lørdagen den 6. juli kan Viften præsentere Camané og Mario Laginha, der er to af Portugals største jazzstjerner. De to kunstnere er gået sammen om et nyt musikalsk projekt; Aqui-Está-se Sossegade” (Her er vi stille, red.)

”Vi er i Viften glade for, at kunne præsentere disse to portugisiske verdensstjerner, der følger efter en lang historik med anden verdensmusik i Viften fra blandt andet Salif Keita, Natasha Atlas, Concha Buika, Oumou Sangaré, og Rocqawali.

Med Camané og Mario Laginha er der lagt op til en musikalsk oplevelse, hvor publikum kan lade sig henføre til Portugals hyggelige og intime fado og jazzcaféer, og nyde den poesi samt det høje musikalske niveau rummet fyldes med til denne unikke koncertopførelse,” udtaler Lau Wulfsberg, der er leder af Kulturhuset Viften.

Hele programmet for ’Jazz under åben himmel’ kan ses på viftens hjemmeside.