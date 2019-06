Indret dig med de fedeste plakater i hjemmet

SPONSORERET INDHOLD Engang var plakater noget, som teenagere plastrede deres værelser til med – til forældrenes store ærgrelse. Nu er plakaten inviteret ind i stuen eller på andre meget synlige steder i hjemmet.

Det er de blandt andet, fordi mange af de plakater, der findes i dag, er af en så god kvalitet, at de er som kunstværker at se på.

De mange fede plakater, der findes på markedet i dag, fås i mange størrelser og med alverdens motiver. Det kan gøre det til lidt af et problem at vælge.

Plakaten som stilsætter

Hvis du vælger at indrette dig med en eller flere fede plakater på væggen, som for eksempel dem, de har hos minida.dk, så tilføjer det rummet en helt særlig stil. Med en plakat kan du hurtigt sætte den stil, som du ønsker, rummet skal have.

En bonus-fordel ved at vælge en plakat frem for eksempel et maleri, er, at den er super hurtig at skifte ud med en anden – og vupti, så har rummet et helt andet udtryk.

Du kan jo vælge, om plakaten skal understrege rummets stil, eller om det omvendt skal være rummet, der skal tage form eller stil efter plakaten.

Inviter hele verden indenfor

Der er ikke noget, der er så dragende som et landkort. Det kan være et lokalt kort over Rødovre eller København, som du kan stå at dvæle over længe.

Det kan også være en plakat med et kort over et større område som en hel landsdel, et land, en verdensdel eller måske et kort over hele Verden.

Se for eksempel på de fine plakater med verdenskort hos webshops som minida.dk. De findes her i flere forskellige varianter. Både som et stort samlet verdenskort i forskellige farvesætninger eller som tredelte plakater, som skal hænge med lidt luft imellem delene. Det giver en helt særlig effekt.

Et kort har en dragende effekt, og så er det bare flot at have hængende i en super fed kvalitet.

Måske kan du vælge både et lokalt detaljeret kort og en plakat over hele verden. Begge dele er jo flotte.

Hvor kan plakaterne hænge?

Der er faktisk ikke nogen regler for, hvor du kan hænge en plakat op henne. Har du en stor væg i et rum, hvor du kan se plakaten på afstand, så er det super god stil at hænge en virkelig stor plakat op på den. Om det så er i stuen, i soveværelset eller i køkken/alrummet, det kan være lige passende. Plakater er også fine i entréen eller sågar på badeværelset.

Kunst på væggene giver altid noget hygge og noget stil til et rum.

Det kan være noget, der er pænt at se på, noget, der giver stof til eftertanke – eller noget, som vækker undren. Billederne skal gerne røre den, der ser på dem. Derfor er det fint at skifte plakaterne ud en gang imellem, eller måske bare at lade dem bytte plads. De kan give en anden oplevelse i et andet rum.