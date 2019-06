I aften afgøres række med Orient

fodbold I aften klokken 19 fløjtes der op til de afgørende kampe serie 3, om Orient, Bytoften eller LSF rykker op i serie 2. BK Rødovre lever i håbet om oprykning, da de vandt i fredags. BK Vest sluttede sæsonen af med en sejr og 10 points forspring til nummer 2.

Af Peter Fugl Jensen

Der vil med garanti være sommerfugle i maven på mindst en spiller i Espelunden, når der i aften klokken 19 fløjtes op til den sidste runde i serie 3, pulje 3.

Der møder Orient nemlig Hareskov IF og en sejr til Orient vil give dem en mulighed for oprykning, men det kræver, at rækkens nummer 4, LSF, samtidig vinder hjemme over nummer 2, Bytoften.

Så det hele skal gå op i en højere enhed for Thomas Nabras tropper.

”Det gælder om at slutte godt af for vores vedkommende, men det er heller ikke umuligt, det hele flasker sig i aften, for LSF er et bedre hold end Bytoften, så jeg tror LSF napper de tre point,” siger Orients træner.

Bemærk, at kampen spilles i Espelunden.

En vigtig overtidsscoring

I serie 2 kæmper BK Rødovre for oprykning til trods for et lille formdyk. Det så da heller ikke nemt ud i fredags, da Nørrebro United udlignede til 1-1 med fem minutter tilbage af kampen, men i dommerens tillægstid sendte Mike Stenspil bolden i mål og dermed tre point ind på BK Rødovres konto. En særdeles vigtig scoring.

For samtidig tabte rækkens nummer to, Frederiksholm Sydhavnen, med 2-1 til VLI.

Det betyder, at Frederiksholm Sydhavnen er et point foran Rødovre og derfor skal vinde hjemme på lørdag, når de tager mod Stefan.

Rødovre slutter også sæsonen af på hjemmebane, når de på lørdag klokken 15 møder CIK på Elstedvej, hvor en sejr til BK Rødovre kan betyde oprykning til serie 1, hvis Frederiksholm Sydhavnen samtidig taber point.

Sluttede med sejr

Ikke overraskende sluttede BK Vest sæsonen af med en sejr, da de hjemme vandt med 6-1 over bundholdet Avarta. Jem Søgaard-Sørensen var i målhumør, da han scorede fire mål.

BK Vest var suveræn vinder af serie 4, pulje 5, da de havde hele 10 point ned til nummer 2, Brøndbyernes IF.