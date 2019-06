Heerups magiske have kan blive din

Kamstrupvej 96 har været på Heerupske hænder i 75 år. Det var Henry Heerup der købte grunden og siden sønnen og kunstneren Ole Heerup der først opførte et stort atelier på grunden og fik bygget et arkitekttegnet hus. Foto: Brian Poulsen

til salg I en have på Kamstrupvej vækkede den folkekære kunstner Henry Heerup sten og skraldeskulptere til live. Haven var Heerups arbejdsplads og nu kan stedet blive dit.

Af Christian Valsted

En af Rødovres mest berømte adresser er sat til salg. I 1945 købte Henry Heerup en grund på Kamstrupvej 96, hvor der i tidernes morgen var opført et gartneri. I området var der kun et par bondegårde og mens villakvarteret voksede op omkring grunden, bibeholdt Henry Heerup stedet som en grøn oase, hvor kunsten fik frit afløb.

Selv boede Henry Heerup i Vanløse med familien, men hver dag tog han cyklen til haven i Rødovre, hvor han under åben himmel, og ofte i badebukser, arbejdede på sine skulpturer, malerier og skraldemodeller.

Med årene fik han bygget flere små træhuse på grunden, men haven var et arbejdssted.

”Nabolagets børn kunne frit løbe rundt og lege i min farfars have. Det fandt han skønt og inspirerende. Min farfar var humorist, en dejlig og sjov mand. Han havde altid radioen kørende og jeg husker, hvordan der blev spillet meget opera, klassisk musik, foreksempel Mozart og Bach og P1 på fuld drøn i hele haven,” fortæller Malene Heerup, der i dag ejer grunden og det arkitekttegnede hus, som Malenes far, Ole Hee-rup, senere fik bygget.

Grunden har været i den kunstneriske families eje i 75 år, men inden længe er det formentlig slut. Huset og haven er nemlig sat til salg.

”Jeg har så mange minder fra det sted, men står selv et sted i mit liv, hvor jeg har besluttet at sælge. Jeg håber, at stedet får vinger og at dem, der flytter ind, kan mærke magien og glæden, som vi i mere end 75 år har nydt sammen med vores venner, gæster, dyr og planter,” fortæller Malene Heerup.

Kunstperle

Henry Heerups søn, kunstneren Ole Heerup, overtog grunden i 1993 efter faderens død og Ole byggede et stort atelier på grunden og brugte stedet som sin kunstneriske legeplads.

I 2014 blev der bygget til, så stedet blev beboeligt. Og huset på grunden er, ligesom Henry Heerups kunst, anderledes og finurlig. Ole Heerup og datteren Malene Heerup var i samråd med til at tegne huset sammen med professor på arkitektskolen, Peter Sørensen.

”Lyset og friheden i rummene er meget vigtige i husets opbygning. Der er meget højt til loftet og utraditionelle vinkler,” fortæller Malene Heerup om huset, som er til salg hos Nybolig.

Her fortæller indehaver Peter Ragn Pfeffer, at der er tale om en helt unik bolig.

”Her er der tale om en bolig, og en grund, der er så meget anderledes end så meget andet. Her får man som køber ikke bare et lækkert kvalitetshus, men også et stykke historie. Huset er så åbent med ateliet og de store vinduer, at man får naturen helt ind i huset,” siger Peter Ragn Pfeffer.

På Heerup Museum har museumsleder Anni Lave Nielsen i årtier beskæftiget sig med Henry Heerups kunst og haven i Rødovre var hele omdrejningspunktet for en stor del af Heerups produk-

tion.

”Det er en grund, der er kunstnerisk spændende, som var en del af byens opvækst og som har en helt særlig ånd. Haven er beskrevet i historie-

bøger og stort set alt Henry Heerups kunst blev udført i haven. Han huggede sten og malede flere hundrede malerier i haven på Kamstrupvej,” fortæller leder af Heerup Museum, Anni Lave Nielsen.

Hvis du allerede nu sidder og tænker over, hvad sådan en historisk adresse kan erhverves for, kan vi for god ordens skyld oplyse, at du skal have 6.245.000 kroner op af lommen.

For de penge får du så også en bolig med en

have, som har været besøgt af kongehuse, baroner og verdenskunstnere og hvor Heerups kunst blev til i det høje græs mellem buske og træer. Og selvfølgelig også en arkitekttegnet og bæredygtig villa på hele 153 kvadratmeter, et stort værksted og en solfanger på 10 meter på taget.