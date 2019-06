Gammel bager bliver til ny kaffebar

Simon Taylor er igang med at omdanne den gamle bager på Damhustorvet til en ny kaffebar, hvor du skal kunne tage din egen kop med og sidde i dine naboers møbler og kaste med grise.

I årtier har Damhustorvet, ja måske hele Rødovre, sukket efter et sted, hvor man kan få god kaffe og rigtig caféstemning. Den 10. august er ventetiden ovre, når Kaffebaren &Kaffe skummer den første mælk til gæster, der kan spille spil i naboernes egne møbler.

Af André Bentsen

Crowdfunding Du kan være med til at sikre den nye café en god start ved at bestille ting på forhånd påhttps://crowdfunding.coop.dk/project/472/description

Det bliver et kendt ansigt, der kommer til at lange din mokka over disken i Rødovres nye kaffebar, der kalder sig det den er; kaffebaren &Kaffe.

Simon Taylor har en fortid som formand i floorballklubben og har som mange andre rødovreborgere manglet et sted med rigtig caféliv.

”Da vi så, bageren på Damhustorvet lukkede, tænkte vi, at det er det perfekte sted at åbne en kaffebar, hvor man kan sidde og spille spil og få rigtig god kaffe, eller måske en øl og en sandwich med vennerne,” siger Simon Taylor, der har brugt starten af sommeren på at gøre lokalerne klar sammen med kæresten Lea.

”Det handler ikke så meget om kaffen, men om at skabe et sted, hvor man kan gå hen og være sammen. Et fristed for naboer, både børnefamilier og venner. Det er det sociale sted der er i fokus, så vi vil lave mesterskaber i Stratego og Kaste Gris og den slags,” siger Simon Taylor, mens han åbner døren ind til det kæmpemæssige kølerum i kælderen.

Der kommer der til at være legerum for børn fremover.

”Men vi slukker for kulden,” griner iværksætteren, der har købt hus så tæt på, at kaffebaren kommer til at holde siesta.

Legerum i køleren

Tanken er at holde åbent fra klokken 10 til 17.30, og når så ungerne derhjemme har fået mad, så slår caféen dørene op igen til mere hygge.

”Kaffe er en god måde at møde folk på. Det er lækkert og afslappet. Det giver et sted, hvor man kan få et afbræk fra daginstitutioner og supermarkeder, men vi vil også tilbyde en masse skæve ting, som vores kunder vil kunne huske fra deres barndom.

Kunderne er inddraget fra start, lover han.

”Vi funder og involverer lokalmiljøet. Det er mere personligt og vi vil gerne have, man køber et produkt på forhånd og viser sin støtte på den måde. Man får så en reward for at få stedet op at køre. Lidt ligesom med møblerne, der er blevet efterlyst i nabolaget. Folk kan komme ned og se deres ting stå her med et lille skilt om, at det er sponsoreret af f.eks. Maria Olsen på Vamdrupvej.”

Og Kaffen tænker du nok, hvad med den?

”Vi handler kun fra små startups og lokale producenter, der selv prøver at slå igennem på foodmarkedet. På den måde får vi et anderledes sortiment med bæredygtig og økologisk kaffe, der er helt i top,” lover Simon Taylor.