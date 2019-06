Formstærke Avarta vandt igen

Fodbold Avarta vandt for fjerde gang i træk og for anden udekamp i træk, da de grønklædte afgjorde kampen i dommerens tillægstid på en scoring af Jonas Hemmingshøj og samtidig sendte Tarup-Paarup ud af 2. division.

Af Mike Hjulmand

Avarta spillede sig i dag, lørdag, op på rækkens tredjeplads og udbyggede holdets enormt gode form, da det blev til en sejr på Fyn over Tarup-Paarup.

De sjællandske gæster kom godt fra start, da Mads Walter scoret for tredje kamp i træk og til trods for to hurtige mål til det fynske hjemmehold, slog de grønklædte til med to mål i overtiden og dermed rykker det fynske mandskab ud af 2. division.

Et forandret mandskab

De kunne ikke vinde på udebane og de havde generelt svært ved at få point på kontoen, det var virkeligheden for Avarta, hvis man ser en månedstid tilbage. Nu har de så vundet fire kampe i træk og ikke mindst to kampe på udebane i træk, der er virkelig kommet selvtillid ind i holdet for Espelunden.