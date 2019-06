Første student runder 10 i snit

Marc med sin papirhue. Foto: Privat

første student Det kan godt være, at det bare er et tal, men det er et flot et af slagsen. Med 10,1 i snit er Rødovres første student, Mark Majcherek, nemlig sikret en plads på drømmestudiet.

Af André Bentsen