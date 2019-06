Find den perfekte form til din etageklipning

SPONSORERET INDHOLD Når du skal have lavet en rigtig lækker etageklipning, så gælder det om at have styr på, hvad der passer godt til dit ansigt. Her kan det være rigtigt godt, hvis man har en god idé om, hvad for en ansigtsform man har.

Der skal nemlig forskellige etageklipninger til forskellige ansigtsforme, hvis man vil have den pæneste klipning. Ens ansigtsform er ikke noget man kan ændre særligt meget på, da den bygger på ens underliggende knoglestruktur. Det er dog heldigt, at der findes en god etageklipning til forskellige ansigtsforme, så der er et godt valg uanset hvad.

Et rundt, firkantet eller ovalt ansigt

Overordnet kan man have mange forskellige ansigtsforme, selvom man næsten aldrig vil passe 100% i én af kategorierne. Det er dog et godt redskab til at finde ud af, hvilken slags klipninger, der vil passe bedst til en og man kan derefter træffe sit valg af klipning. Man kan forsøge at finde sin ansigtsform ved at tage nogle billeder med håret væk fra ansigtet, hvor man kan se den underliggende struktur. Ud fra sine fund kan man nemt finde ud af, hvilken etageklipning, der bedst komplementerer lige præcis din ansigtsform.

Et lille udpluk

Hvis du har et ansigt i den runde kategori, så kan du med fordel give dit ansigt lidt længde. Det kan man gøre ved at have mindre volumen i toppen og i siderne samtidigt med, at man bibeholder lidt længde og derfor kan trække den runde fornemmelse lidt længere og mere harmonisk. Hvis du har et firkantet ansigt, kan bølger være med til at give et afbræk fra de ellers lige linjer. Dette er kun en lille fraktion af alle de forskellige ansigtsformer og råd der findes. Besøg IdHair og få inspiration til pagehår og etageklip til lige netop din ansigtsform, så du altid ser godt ud.