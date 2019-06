Festlig Foreningslederfest

Leonora som var Danmarks repræsentant ved det internationale Eurovision Song Contest 2019 i Tel Aviv, træner ungdommen i RSIKs skøjteafdeling. Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

Der var mødt 404 gæster op til årets foreningslederfest i Rødovrehallen, som blev afholdt for 25 gang. Aftenens toastmaster Kim Halgreen fra Kommunens Fritids- og kulturforvaltning bød de mange gæster velkommen, inden han gav ordet til borgmester Erik Nielsen.

Efter borgmesterens tale, blev den omdelte sang, ”Den danske sang er en ung blond pige” sunget at det store selskab, hjulpet af Leonora, som repræsenterede Danmark ved det internationale Eurovision Song Contest 2019 i Tel Aviv.

Efter fællessangen, fik de mange gæster et par sange fra Leonora, bl. a. Grand Prix sangen Love is Forever. Leonora er til daglig træner, for ungdommen i RSIKs skøjteløberafdeling.

Erindringspriser blev uddelt til sidste års prismodtagere.

Idrætslederprisen til Tine Høgh Madsen fra ROG

Idrætsudøverprisen til Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen fra Islev Teakwondo Klub

Herefter blev årets priser uddelt.

Idrætslederprisen:

Følgende var nomineret:

Lone Henriksen, Rødovre Floorball Club

Annelise Hansen, Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

Jan Tranholm, BK Vest

Idrætslederprisen blev uddelt til Annelise Hansen fra Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub.

Idrætsudøverprisen

Følgende var nomineret:

William Rørth, Rødovre Mighty Bulls

Anders Berenth, Orient Powerchair Floorball

Rødovre Håndboldklubs 1. divisions damer

Idrætsudøverprisen blev uddelt til Anders Berenth fra Orient Powerchair Floorball

Herefter var der buffet, leveret af World Cup Hallen i Rødovre Centrum.

Så blev diverse medaljetagere lykønsket.

Der var 79 seniormestre der tilsammen har været med til at vinde 73 medaljer:

2 sølvmedaljer til VM, 1 bronzemedalje til VM, 1 bronzemedalje til EM, 4 sølvmedaljer ved de nordiske mesterskaber, 3 bronzemedaljer ved de nordiske mesterskaber, 40 guldmedaljer til DM og 22 sølvmedaljer til DM.

Følgende klubber har haft atleter der har vundet medaljer:

Rødovre Floorball Club

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub – Ishockey

Hwarang Taekwondo Klub

Orient Powerchair Floorball

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub – Kunstskøjteafdelingen

Islev Taekwondo Klub

BK Sisu

VK Ares

Efter fejringen af de respektive medaljevindere, var der underholdning, hvor de danske mestre CPH Cheerleaders gav publikum en fantastisk oplevelse, med rytme, spring og kast.

Herefter blev der spillet op til dans, indtil dørene blev lukke kl. 24:00